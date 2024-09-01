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Утрехт - Виллем II 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
21 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Утрехт
Виллем II

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Виллем II, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Виллем II
Тилбург
1ГрецияврВассилис Баркас
2БельгиязщСибе Хореманс
3НидерландызщMike van der Hoorn
24НидерландызщНик Виргевер
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
27БельгияпзAlonzo Engwanda
18НидерландыпзЙенс Торнстра
8ГерманияпзДжан Боздоган
11НидерландыпзНоа Огайо
21СШАпзПакстен Ааронсон
77НидерландынпОле тер Хар Ромени
1ФранцияврТомас Дидийон
25БельгиязщМикаэль Тирпан
30АвстриязщРаффаэль Бехунек
33НидерландызщТомми Сент-Яго
5ИсландиязщРунар Сигюргейрссон
7НидерландыпзНик Додеман
8НидерландыпзЙессе Босх
34НидерландыпзAmine Lachkar
16НидерландыпзРинго Мервелд
14БельгияпзCisse Sandra
9БельгиянпКиан Васен
Главные тренеры
НидерландыРон Янс
История личных встреч
15.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турВиллем II3 : 0Утрехт
31.10.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турУтрехт5 : 1Виллем II
01.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турУтрехт3 : 2Виллем II
19.02.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турВиллем II0 : 6Утрехт
16.02.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турВиллем II1 : 1Утрехт
29.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турУтрехт2 : 0Виллем II
27.01.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турУтрехт0 : 1Виллем II
28.10.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турВиллем II0 : 1Утрехт
31.03.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турВиллем II3 : 2Утрехт
20.08.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турУтрехт2 : 0Виллем II
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турУтрехт2 : 1
24.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур1 : 2Утрехт
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 1Утрехт
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турУтрехт1 : 0
26.05.2024Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. ФиналУтрехт1 : 2 ДВ
15.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турВиллем II3 : 0
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турВиллем II1 : 2
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур1 : 1Виллем II
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турВиллем II2 : 0
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур1 : 1Виллем II
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен515
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар513
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт410
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген59
5
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II58
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте58
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс36
8
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд46
9 НЕК Неймеген56
10 Спарта56
11 Фортуна56
12 Гоу Эхед Иглс56
13 НАК Бреда56
14 ПЕК Зволле54
15 Херенвен54
16
Стыковая зона
Хераклес53
17
Зона вылета
Алмере Сити52
18
Зона вылета
Валвейк50

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