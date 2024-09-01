Утрехт - Виллем II 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
21 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Виллем II, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Виллем II
Тилбург
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|27
|пз
|Alonzo Engwanda
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|8
|пз
|Джан Боздоган
|11
|пз
|Ноа Огайо
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|77
|нп
|Оле тер Хар Ромени
|1
|вр
|Томас Дидийон
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|7
|пз
|Ник Додеман
|8
|пз
|Йессе Босх
|34
|пз
|Amine Lachkar
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|14
|пз
|Cisse Sandra
|9
|нп
|Киан Васен
Главные тренеры
|Рон Янс
История личных встреч
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 0
|31.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|5 : 1
|01.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 2
|19.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 6
|16.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 1
|29.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 0
|27.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 1
|28.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 1
|31.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 2
|20.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|26.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|1 : 2 ДВ
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|5
|13
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|5
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|5
|8
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|5
|8
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|4
|6
|9
|НЕК Неймеген
|5
|6
|10
|Спарта
|5
|6
|11
|Фортуна
|5
|6
|12
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|13
|НАК Бреда
|5
|6
|14
|ПЕК Зволле
|5
|4
|15
|Херенвен
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|5
|0