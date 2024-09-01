НЕК Неймеген - Хераклес 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
21 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Хераклес, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Хераклес
Алмело
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|71
|пз
|Дирк Пропер
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|11
|нп
|Башар Ональ
|7
|нп
|Робер Гонсалес
|18
|нп
|Коки Огава
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|12
|зщ
|Рубен Роскен
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|8
|пз
|Марио Энгельс
|10
|пз
|Shiloh Zand
|19
|пз
|Luka Kulenović
|26
|пз
|Даниел ван Кам
|24
|нп
|Ivan Mesik
|29
|нп
|Суф Подгоряну
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|03.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 1
|18.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 1
|15.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|29.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 1
|05.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|02.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 0
|06.03.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|16.08.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 0
|29.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|30-й тур
|1 : 2
|20.10.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|10-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 3
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|5
|13
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|5
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|5
|8
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|5
|8
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|4
|6
|9
|НЕК Неймеген
|5
|6
|10
|Спарта
|5
|6
|11
|Фортуна
|5
|6
|12
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|13
|НАК Бреда
|5
|6
|14
|ПЕК Зволле
|5
|4
|15
|Херенвен
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|5
|0