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НЕК Неймеген - Хераклес 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
21 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Хераклес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Хераклес, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Хераклес
Алмело
1НидерландыврСтейн ван Гассел
2ФранциязщБрайанн Перейра
3НидерландызщФилиппе Сандлер
17НидерландызщБрам Нуйтинк
24НидерландызщКалвин Вердонк
5НидерландызщТомас Ауэян
71НидерландыпзДирк Пропер
6НидерландыпзМес Худемакерс
11НидерландынпБашар Ональ
7ИспаниянпРобер Гонсалес
18ЯпониянпКоки Огава
1НидерландыврFabian de Keijzer
2НидерландызщМимейрхел Бенита
4НидерландызщДамон Мирани
12НидерландызщРубен Роскен
14БельгияпзБрайан Де Кеерсмакер
8ГерманияпзМарио Энгельс
10НидерландыпзShiloh Zand
19КанадапзLuka Kulenović
26НидерландыпзДаниел ван Кам
24СловакиянпIvan Mesik
29ИзраильнпСуф Подгоряну
Главные тренеры
НидерландыРогьер Мейер
НидерландыЭрвин ван де Лои
История личных встреч
03.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турНЕК Неймеген3 : 1Хераклес
18.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турХераклес2 : 1НЕК Неймеген
15.01.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турНЕК Неймеген0 : 0Хераклес
29.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турХераклес0 : 1НЕК Неймеген
05.03.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турНЕК Неймеген3 : 1Хераклес
02.12.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турХераклес2 : 0НЕК Неймеген
06.03.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турНЕК Неймеген1 : 0Хераклес
16.08.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турХераклес3 : 0НЕК Неймеген
29.03.2014Нидерланды - Эредивизия30-й турНЕК Неймеген1 : 2Хераклес
20.10.2013Нидерланды - Эредивизия10-й турХераклес1 : 1НЕК Неймеген
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й тур2 : 0НЕК Неймеген
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур0 : 3НЕК Неймеген
24.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турНЕК Неймеген1 : 0
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 0НЕК Неймеген
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турНЕК Неймеген1 : 2
15.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турХераклес0 : 0
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур3 : 0Хераклес
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турХераклес1 : 1
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турХераклес1 : 3
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур0 : 0Хераклес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен515
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар513
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт410
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген59
5
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II58
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте58
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс36
8
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд46
9 НЕК Неймеген56
10 Спарта56
11 Фортуна56
12 Гоу Эхед Иглс56
13 НАК Бреда56
14 ПЕК Зволле54
15 Херенвен54
16
Стыковая зона
Хераклес53
17
Зона вылета
Алмере Сити52
18
Зона вылета
Валвейк50

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