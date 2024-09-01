Фенербахче - Галатасарай 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
21 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Галатасарай, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Окан Бурук
История личных встреч
|19.05.2024
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Суперкубок Турции
|Финал
|3 : 0 Т
|24.12.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|0 : 0
|04.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 0
|08.01.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|0 : 3
|10.04.2022
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|2 : 0
|21.11.2021
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 1
|27.09.2020
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|0 : 0
|23.02.2020
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|1 : 3
|15.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2024
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 5
|17.08.2024
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|2 : 2
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|17.09.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|5 : 0
|31.08.2024
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 5
|27.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|21.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|5
|13
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бешикташ
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Истанбул Башакшехир
|5
|10
|5
|Эюпспор
|5
|9
|6
|Самсунспор
|5
|9
|7
|Коньяспор
|5
|7
|8
|Сивасспор
|5
|7
|9
|Антальяспор
|5
|7
|10
|Гёзтепе
|4
|6
|11
|Бодрум
|6
|6
|12
|Касымпаша
|5
|5
|13
|Трабзонспор
|4
|4
|14
|Ризеспор
|5
|4
|15
|Кайсериспор
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Газиантеп
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Аланьяспор
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|6
|2
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|5
|1