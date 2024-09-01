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Фенербахче - Галатасарай 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
21 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 6-й тур
Фенербахче
Галатасарай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Галатасарай, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Турция Окан Бурук
История личных встреч
19.05.2024 Турция - Суперлига 37-й тур Галатасарай0 : 1Фенербахче
07.04.2024 Суперкубок Турции Финал Галатасарай3 : 0 ТФенербахче
24.12.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Фенербахче0 : 0Галатасарай
04.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Галатасарай3 : 0Фенербахче
08.01.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Фенербахче0 : 3Галатасарай
10.04.2022 Турция - Суперлига 32-й тур Фенербахче2 : 0Галатасарай
21.11.2021 Турция - Суперлига 13-й тур Галатасарай1 : 2Фенербахче
06.02.2021 Турция - Суперлига 24-й тур Фенербахче0 : 1Галатасарай
27.09.2020 Турция - Суперлига 3-й тур Галатасарай0 : 0Фенербахче
23.02.2020 Турция - Суперлига 23-й тур Фенербахче1 : 3Галатасарай
15.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур 0 : 2Фенербахче
30.08.2024 Турция — Суперлига 4-й тур Фенербахче3 : 0
25.08.2024 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 5Фенербахче
17.08.2024 Турция — Суперлига 2-й тур 2 : 2Фенербахче
13.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Фенербахче1 : 1 ДВ
17.09.2024 Турция — Суперлига 3-й тур Галатасарай3 : 1
14.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур Галатасарай5 : 0
31.08.2024 Турция — Суперлига 4-й тур 1 : 5Галатасарай
27.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Галатасарай0 : 1
21.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 3 : 2Галатасарай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай515
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче513
3
Квалификация Лиги Европы
Бешикташ410
4
Квалификация Лиги конференций
Истанбул Башакшехир510
5 Эюпспор59
6 Самсунспор59
7 Коньяспор57
8 Сивасспор57
9 Антальяспор57
10 Гёзтепе46
11 Бодрум66
12 Касымпаша55
13 Трабзонспор44
14 Ризеспор54
15 Кайсериспор43
16
Зона вылета
Газиантеп43
17
Зона вылета
Аланьяспор53
18
Зона вылета
Хатайспор62
19
Зона вылета
Адана Демирспор51

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