Ковентри Сити - Суонси Сити 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Суонси Сити, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|07.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 0
|17.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 3
|05.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|3 : 1
|02.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 2
|24.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 0
|20.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|18.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 2
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|0 : 1
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|24.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 0
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|25.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Вест Бромвич Альбион
|5
|13
| 2
Повышение
|Сандерленд
|5
|12
| 3
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|5
|11
| 4
Плей-офф
|Бёрнли
|5
|10
| 5
Плей-офф
|Уотфорд
|5
|10
| 6
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|5
|9
|7
|Оксфорд Юнайтед
|5
|9
|8
|Дерби Каунти
|5
|9
|9
|Лидс Юнайтед
|5
|8
|10
|Мидлсбро
|5
|8
|11
|Суонси Сити
|5
|7
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|5
|6
|13
|Сток Сити
|5
|6
|14
|Ковентри Сити
|5
|5
|15
|Норвич Сити
|5
|5
|16
|Плимут Аргайл
|5
|5
|17
|Бристоль Сити
|5
|5
|18
|Миллуолл
|5
|4
|19
|Лутон Таун
|5
|4
|20
|Шеффилд Уэнсдей
|5
|4
|21
|Престон Норт Энд
|5
|4
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|5
|3
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|5
|3
| 24
Зона вылета
|Кардифф Сити
|5
|1