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Ковентри Сити - Суонси Сити 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 6-й тур
Ковентри Сити
Суонси Сити

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Суонси Сити, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турКовентри Сити2 : 2Суонси Сити
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСуонси Сити1 : 1Ковентри Сити
07.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турСуонси Сити0 : 0Ковентри Сити
17.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турКовентри Сити3 : 3Суонси Сити
05.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турСуонси Сити3 : 1Ковентри Сити
02.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турКовентри Сити1 : 2Суонси Сити
24.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турСуонси Сити1 : 0Ковентри Сити
20.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турКовентри Сити1 : 1Суонси Сити
18.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундКовентри Сити1 : 2
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур1 : 1Ковентри Сити
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турКовентри Сити0 : 1
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундКовентри Сити1 : 0
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур1 : 1Ковентри Сити
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турСуонси Сити1 : 0
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур1 : 0Суонси Сити
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундСуонси Сити0 : 1
25.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турСуонси Сити1 : 1
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турСуонси Сити3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион513
2
Повышение
Сандерленд512
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс511
4
Плей-офф
Бёрнли510
5
Плей-офф
Уотфорд510
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед59
7 Оксфорд Юнайтед59
8 Дерби Каунти59
9 Лидс Юнайтед58
10 Мидлсбро58
11 Суонси Сити57
12 Куинз Парк Рейнджерс56
13 Сток Сити56
14 Ковентри Сити55
15 Норвич Сити55
16 Плимут Аргайл55
17 Бристоль Сити55
18 Миллуолл54
19 Лутон Таун54
20 Шеффилд Уэнсдей54
21 Престон Норт Энд54
22
Зона вылета
Халл Сити53
23
Зона вылета
Портсмут53
24
Зона вылета
Кардифф Сити51

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