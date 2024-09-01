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Кардифф Сити - Лидс Юнайтед 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 6-й тур
Кардифф Сити
Лидс Юнайтед

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
13.01.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турКардифф Сити0 : 3Лидс Юнайтед
06.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турЛидс Юнайтед2 : 2Кардифф Сити
18.01.2023Кубок Англии1/32 финала. ПереигровкаЛидс Юнайтед5 : 2Кардифф Сити
08.01.2023Кубок Англии1/32 финалаКардифф Сити2 : 2Лидс Юнайтед
21.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турКардифф Сити2 : 0Лидс Юнайтед
14.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турЛидс Юнайтед3 : 3Кардифф Сити
03.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турЛидс Юнайтед1 : 4Кардифф Сити
26.09.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турКардифф Сити3 : 1Лидс Юнайтед
11.02.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турЛидс Юнайтед0 : 2Кардифф Сити
17.09.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турКардифф Сити0 : 2Лидс Юнайтед
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур1 : 0Кардифф Сити
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турКардифф Сити0 : 2
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундКардифф Сити3 : 5
25.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур1 : 1Кардифф Сити
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й тур5 : 0Кардифф Сити
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турЛидс Юнайтед0 : 1
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турЛидс Юнайтед2 : 0
23.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур0 : 2Лидс Юнайтед
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й тур0 : 0Лидс Юнайтед
14.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундЛидс Юнайтед0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион513
2
Повышение
Сандерленд512
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс511
4
Плей-офф
Бёрнли510
5
Плей-офф
Уотфорд510
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед59
7 Оксфорд Юнайтед59
8 Дерби Каунти59
9 Лидс Юнайтед58
10 Мидлсбро58
11 Суонси Сити57
12 Куинз Парк Рейнджерс56
13 Сток Сити56
14 Ковентри Сити55
15 Норвич Сити55
16 Плимут Аргайл55
17 Бристоль Сити55
18 Миллуолл54
19 Лутон Таун54
20 Шеффилд Уэнсдей54
21 Престон Норт Энд54
22
Зона вылета
Халл Сити53
23
Зона вылета
Портсмут53
24
Зона вылета
Кардифф Сити51

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