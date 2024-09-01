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Шеффилд Юнайтед - Дерби Каунти 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 6-й тур
Шеффилд Юнайтед
Дерби Каунти

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Дерби Каунти, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
АнглияКрис Уайлдер
История личных встреч
15.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турДерби Каунти2 : 0Шеффилд Юнайтед
25.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турШеффилд Юнайтед1 : 0Дерби Каунти
24.08.2021Англия - Кубок лиги2-й раундШеффилд Юнайтед2 : 1Дерби Каунти
26.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турШеффилд Юнайтед3 : 1Дерби Каунти
20.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турДерби Каунти2 : 1Шеффилд Юнайтед
01.01.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турДерби Каунти1 : 1Шеффилд Юнайтед
26.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турШеффилд Юнайтед3 : 1Дерби Каунти
13.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур0 : 2Шеффилд Юнайтед
01.09.2024Англия — Чемпионшип4-й турШеффилд Юнайтед1 : 0
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд1 : 0Шеффилд Юнайтед
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур1 : 1Шеффилд Юнайтед
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турШеффилд Юнайтед2 : 2
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турДерби Каунти1 : 0
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турДерби Каунти3 : 0
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд0 : 0 3 : 2Дерби Каунти
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур2 : 1Дерби Каунти
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турДерби Каунти1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион513
2
Повышение
Сандерленд512
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс511
4
Плей-офф
Бёрнли510
5
Плей-офф
Уотфорд510
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед59
7 Оксфорд Юнайтед59
8 Дерби Каунти59
9 Лидс Юнайтед58
10 Мидлсбро58
11 Суонси Сити57
12 Куинз Парк Рейнджерс56
13 Сток Сити56
14 Ковентри Сити55
15 Норвич Сити55
16 Плимут Аргайл55
17 Бристоль Сити55
18 Миллуолл54
19 Лутон Таун54
20 Шеффилд Уэнсдей54
21 Престон Норт Энд54
22
Зона вылета
Халл Сити53
23
Зона вылета
Портсмут53
24
Зона вылета
Кардифф Сити51

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