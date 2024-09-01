00:09 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 сентября
Суббота 21 сентября
Свернуть список

Бёрнли - Портсмут 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 6-й тур
Бёрнли
Портсмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Портсмут, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Портсмут
Портсмут
История личных встреч
27.02.2010Англия - Премьер-лига28-й турБёрнли1 : 2Портсмут
05.12.2009Англия - Премьер-лига15-й турПортсмут2 : 0Бёрнли
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур0 : 1Бёрнли
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турБёрнли1 : 1
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд2 : 0Бёрнли
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур1 : 0Бёрнли
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турБёрнли5 : 0
15.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турПортсмут0 : 3
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турПортсмут1 : 3
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур2 : 2Портсмут
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турПортсмут0 : 0
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундПортсмут0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион513
2
Повышение
Сандерленд512
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс511
4
Плей-офф
Бёрнли510
5
Плей-офф
Уотфорд510
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед59
7 Оксфорд Юнайтед59
8 Дерби Каунти59
9 Лидс Юнайтед58
10 Мидлсбро58
11 Суонси Сити57
12 Куинз Парк Рейнджерс56
13 Сток Сити56
14 Ковентри Сити55
15 Норвич Сити55
16 Плимут Аргайл55
17 Бристоль Сити55
18 Миллуолл54
19 Лутон Таун54
20 Шеффилд Уэнсдей54
21 Престон Норт Энд54
22
Зона вылета
Халл Сити53
23
Зона вылета
Портсмут53
24
Зона вылета
Кардифф Сити51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close