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Славия-Мозырь - Слуцк 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
21 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
Славия-Мозырь
Слуцк

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Слуцк, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
19.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 0Слуцк
12.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
05.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Славия-Мозырь2 : 0Слуцк
09.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Славия-Мозырь1 : 1Слуцк
30.04.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
29.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Слуцк2 : 1Славия-Мозырь
23.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь3 : 1Слуцк
03.07.2020 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь3 : 1Слуцк
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 1Славия-Мозырь
30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 3 : 0Славия-Мозырь
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Славия-Мозырь0 : 1
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 0Славия-Мозырь
09.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Славия-Мозырь1 : 2
13.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Слуцк0 : 0
01.09.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 0Слуцк
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Слуцк2 : 0
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 3Слуцк
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Слуцк1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2043
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2143
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1841
4 Динамо-Брест2138
5 Витебск2232
6 Арсенал2132
7 Слуцк2130
8 Славия-Мозырь2128
9 Ислочь2128
10 Гомель2128
11 БАТЭ2124
12 Сморгонь2020
13 Минск2119
14 Нафтан1916
15
Зона вылета
Днепр М219
16
Зона вылета
Шахтёр С210

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