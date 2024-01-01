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Вильярреал - Барселона 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
22 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Вильярреал
Барселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Барселона, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Барселона
Барселона
13ИспанияврДиего Конде
17ИспаниязщКико Фемения
3ИспаниязщРауль Альбиоль
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
23ИспаниязщСерхи Кардона
18СенегалпзПап Гейе
10ИспанияпзДани Парехо
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
16ИспанияпзАлекс Баэна
21ИспаниянпЙереми Пино
22ИспаниянпАйосе Перес
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
17ИспанияпзМарк Касадо
19ИспанияпзЛамин Ямаль
8Испанияпз Педри
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
27.01.2024Испания - Примера22-й турБарселона3 : 5Вильярреал
27.08.2023Испания - Примера3-й турВильярреал3 : 4Барселона
12.02.2023Испания - Примера21-й турВильярреал0 : 1Барселона
20.10.2022Испания - Примера10-й турБарселона3 : 0Вильярреал
22.05.2022Испания - Примера38-й турБарселона0 : 2Вильярреал
27.11.2021Испания - Примера15-й турВильярреал1 : 3Барселона
25.04.2021Испания - Примера32-й турВильярреал1 : 2Барселона
27.09.2020Испания - Примера3-й турБарселона4 : 0Вильярреал
05.07.2020Испания - Примера34-й турВильярреал1 : 4Барселона
24.09.2019Испания - Примера6-й турБарселона2 : 1Вильярреал
14.09.2024Испания — Примера5-й тур1 : 2Вильярреал
31.08.2024Испания — Примера4-й тур1 : 1Вильярреал
26.08.2024Испания — Примера3-й турВильярреал4 : 3
23.08.2024Испания — Примера2-й тур1 : 2Вильярреал
19.08.2024Испания — Примера1-й турВильярреал2 : 2
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 1Барселона
15.09.2024Испания — Примера5-й тур1 : 4Барселона
31.08.2024Испания — Примера4-й турБарселона7 : 0
27.08.2024Испания — Примера3-й тур1 : 2Барселона
24.08.2024Испания — Примера2-й турБарселона2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Вильярреал» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Атлетико М511
3
Лига чемпионов
Вильярреал511
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид511
5
Лига Европы
Алавес610
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б610
7 Осасуна610
8 Сельта59
9 Бетис58
10 Мальорка68
11 Эспаньол57
12 Жирона67
13 Райо Вальекано57
14 Вальядолид65
15 Леганес65
16 Реал Сосьедад75
17 Севилья65
18
Зона вылета
Валенсия64
19
Зона вылета
Хетафе53
20
Зона вылета
Лас-Пальмас62

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