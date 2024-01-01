Вильярреал - Барселона 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
22 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Барселона, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Диего Конде
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Дани Парехо
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|22
|нп
|Айосе Перес
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|17
|пз
|Марк Касадо
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|8
|пз
|Педри
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|27.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 5
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 4
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|20.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 0
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 3
|25.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|27.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 0
|05.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 4
|24.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 3
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 4
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|7 : 0
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Вильярреал» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Алавес
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|6
|10
|7
|Осасуна
|6
|10
|8
|Сельта
|5
|9
|9
|Бетис
|5
|8
|10
|Мальорка
|6
|8
|11
|Эспаньол
|5
|7
|12
|Жирона
|6
|7
|13
|Райо Вальекано
|5
|7
|14
|Вальядолид
|6
|5
|15
|Леганес
|6
|5
|16
|Реал Сосьедад
|7
|5
|17
|Севилья
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|5
|3
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|6
|2