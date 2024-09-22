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Брест - Тулуза 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
22 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Брест
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Тулуза, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Тулуза
Тулуза
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
44ФранциязщСумайла Кулибали
23ФранциязщЖордан Амави
8ФранцияпзЮго Маньетти
6ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
45ФранцияпзМахди Камара
21ФранцияпзРомен Февр
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
17СенегалнпАбдалла Сима
50ФранцияврГийом Рест
19ФранциязщДжибриль Сидибе
2ДаниязщРасмус Николайсен
3СШАзщМарк Маккензи
12НорвегиязщУоррен Каманзи
7МароккозщЗакария Абухляль
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
20ГерманияпзНиклас Шмидт
15НорвегияпзАрон Дённум
10ФранцияпзЯнн Гбоу
13НорвегиянпДжошуа Кинг
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
19.05.2024Франция - Лига 134-й турТулуза0 : 3Брест
08.10.2023Франция - Лига 18-й турБрест1 : 1Тулуза
02.04.2023Франция - Лига 129-й турБрест3 : 1Тулуза
15.01.2023Франция - Лига 119-й турТулуза1 : 1Брест
11.01.2020Франция - Лига 120-й турТулуза2 : 5Брест
10.08.2019Франция - Лига 11-й турБрест1 : 1Тулуза
09.03.2013Франция - Лига 128-й турБрест0 : 1Тулуза
27.10.2012Франция - Лига 110-й турТулуза3 : 1Брест
02.05.2012Франция - Лига 135-й турБрест0 : 0Тулуза
21.12.2011Франция - Лига 119-й турТулуза0 : 0Брест
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турБрест2 : 1
14.09.2024Франция — Лига 14-й тур3 : 1Брест
31.08.2024Франция — Лига 13-й турБрест4 : 0
25.08.2024Франция — Лига 12-й тур2 : 0Брест
17.08.2024Франция — Лига 11-й турБрест1 : 5
15.09.2024Франция — Лига 14-й турТулуза2 : 0
31.08.2024Франция — Лига 13-й турТулуза1 : 3
25.08.2024Франция — Лига 12-й тур1 : 1Тулуза
18.08.2024Франция — Лига 11-й турТулуза0 : 0
19.05.2024Франция - Лига 134-й турТулуза0 : 3Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Марсель410
3
Лига чемпионов
Монако410
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс59
5
Лига Европы
Ницца57
6
Квалификация Лиги конференций
Ренн57
7 Нант47
8 Лилль57
9 Реймс47
10 Страсбург56
11 Гавр46
12 Тулуза45
13 Лион44
14 Брест43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Сент-Этьен53
17
Зона вылета
Анже41
18
Зона вылета
Монпелье41

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