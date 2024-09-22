Брест - Тулуза 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
22 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Тулуза, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Тулуза
Тулуза
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|23
|зщ
|Жордан Амави
|8
|пз
|Юго Маньетти
|6
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|45
|пз
|Махди Камара
|21
|пз
|Ромен Февр
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|17
|нп
|Абдалла Сима
|50
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|20
|пз
|Никлас Шмидт
|15
|пз
|Арон Дённум
|10
|пз
|Янн Гбоу
|13
|нп
|Джошуа Кинг
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|09.03.2013
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|27.10.2012
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 1
|02.05.2012
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|21.12.2011
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 5
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Ницца
|5
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|5
|7
|7
|Нант
|4
|7
|8
|Лилль
|5
|7
|9
|Реймс
|4
|7
|10
|Страсбург
|5
|6
|11
|Гавр
|4
|6
|12
|Тулуза
|4
|5
|13
|Лион
|4
|4
|14
|Брест
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Анже
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|4
|1