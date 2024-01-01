Фортуна - ПСВ Эйндховен 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
22 Сентября 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - ПСВ Эйндховен, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|5
|зщ
|Дарио Груйчич
|12
|пз
|Иву Пинту
|22
|пз
|Самуэль Бастьен
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|10
|пз
|Ален Халилович
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|20
|пз
|Гус Тиль
|23
|пз
|Йоей Верман
|7
|пз
|Малик Тилльман
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Петер Бош
История личных встреч
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|15.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 2
|20.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|5 : 0
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 0
|07.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 4
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 3
|04.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 0
|07.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|5 : 0
|18.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|5 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|16.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 2
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 7
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|15
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|5
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|6
|9
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|6
|8
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|5
|8
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|6
|9
|Фейеноорд
|4
|6
|10
|НЕК Неймеген
|5
|6
|11
|Фортуна
|5
|6
|12
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|13
|НАК Бреда
|5
|6
|14
|ПЕК Зволле
|6
|4
|15
|Херенвен
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|6
|0