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Фортуна - ПСВ Эйндховен 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
22 Сентября 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Фортуна
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - ПСВ Эйндховен, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
5 Австрия зщ Дарио Груйчич
12 Португалия пз Иву Пинту
22 ДР Конго пз Самуэль Бастьен
32 Франция пз Rosier Loreintz
10 Хорватия пз Ален Халилович
33 Аргентина пз Эсекьель Бульяуде
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
8 Нидерланды нп Яспер Дахлаус
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
37 США зщ Ричард Ледесма
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
22 Нидерланды зщ Йерди Схаутен
20 Нидерланды пз Гус Тиль
23 Нидерланды пз Йоей Верман
7 США пз Малик Тилльман
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Фортуна1 : 1ПСВ Эйндховен
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Фортуна
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1Фортуна
15.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Фортуна2 : 2ПСВ Эйндховен
20.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур ПСВ Эйндховен5 : 0Фортуна
15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд ПСВ Эйндховен2 : 0Фортуна
07.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Фортуна1 : 4ПСВ Эйндховен
07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Фортуна1 : 3ПСВ Эйндховен
04.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Фортуна
07.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур ПСВ Эйндховен5 : 0Фортуна
18.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 5 : 0Фортуна
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 1 : 0Фортуна
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Фортуна0 : 3
16.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Фортуна3 : 0
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 0 : 2Фортуна
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 3 : 1ПСВ Эйндховен
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0
01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 1 : 7ПСВ Эйндховен
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен515
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт513
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген59
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта69
6
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II68
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте58
8
Плей-офф Лиги конференций
Аякс36
9 Фейеноорд46
10 НЕК Неймеген56
11 Фортуна56
12 Гоу Эхед Иглс56
13 НАК Бреда56
14 ПЕК Зволле64
15 Херенвен54
16
Стыковая зона
Хераклес53
17
Зона вылета
Алмере Сити52
18
Зона вылета
Валвейк60

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