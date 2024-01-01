Фаренсе - Арока 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
22 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Арока, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Арока
Арока
История личных встреч
|30.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|06.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|05.05.2019
|Португалия - Сегунда
|32-й тур
|2 : 2
|06.01.2019
|Португалия - Сегунда
|15-й тур
|3 : 3
|21.10.2018
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 3
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 5
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|13.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 1
|12.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|6
|15
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Санта-Клара
|6
|12
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Витория Гимарайнш
|6
|12
|5
|Брага
|6
|11
|6
|Фамаликан
|5
|10
|7
|Бенфика
|5
|10
|8
|АВС
|5
|7
|9
|Морейренсе
|5
|7
|10
|Риу Аве
|6
|7
|11
|Жил Висенте
|5
|6
|12
|Эшторил
|6
|6
|13
|Каза Пия
|5
|6
|14
|Боавишта
|5
|5
|15
|Насьонал
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Арока
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|5
|0