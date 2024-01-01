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Фаренсе - Арока 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
22 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Фаренсе
Арока

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Арока, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Арока
Арока
История личных встреч
30.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Арока2 : 1Фаренсе
06.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Фаренсе2 : 0Арока
05.05.2019 Португалия - Сегунда 32-й тур Фаренсе2 : 2Арока
06.01.2019 Португалия - Сегунда 15-й тур Арока3 : 3Фаренсе
21.10.2018 Кубок Португалии 3-й раунд Фаренсе1 : 3Арока
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 2 : 1Фаренсе
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 0Фаренсе
23.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Фаренсе0 : 5
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 1 : 0Фаренсе
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Фаренсе1 : 2
13.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Арока0 : 3
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 0Арока
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Арока1 : 0
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 3 : 1Арока
12.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Арока0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг515
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту615
3
Квалификация Лиги Европы
Санта-Клара612
4
Квалификация Лиги конференций
Витория Гимарайнш612
5 Брага611
6 Фамаликан510
7 Бенфика510
8 АВС57
9 Морейренсе57
10 Риу Аве67
11 Жил Висенте56
12 Эшторил66
13 Каза Пия56
14 Боавишта55
15 Насьонал64
16
Стыковая зона
Арока53
17
Зона вылета
Эштрела62
18
Зона вылета
Фаренсе50

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