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Колхети-1913 - Сабуртало 22 Сентября прямая трансляция

22 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 25-й тур
Колхети-1913
Сабуртало

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Сабуртало, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колхети-1913
Поти
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
23.05.2024 Грузия — Высшая лига 16-й тур Сабуртало0 : 2Колхети-1913
06.04.2024 Грузия — Высшая лига 7-й тур Колхети-19131 : 2Сабуртало
21.10.2018 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало4 : 1Колхети-1913
11.08.2018 Грузия - Высшая лига 20-й тур Колхети-19131 : 3Сабуртало
11.05.2018 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало5 : 0Колхети-1913
10.03.2018 Грузия - Высшая лига 2-й тур Колхети-19131 : 4Сабуртало
15.10.2017 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало6 : 3Колхети-1913
29.07.2017 Грузия - Высшая лига 20-й тур Колхети-19130 : 0Сабуртало
09.05.2017 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало1 : 2Колхети-1913
11.03.2017 Грузия - Высшая лига 2-й тур Колхети-19133 : 0Сабуртало
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 2 : 0Колхети-1913
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Колхети-19130 : 0
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 3 : 0Колхети-1913
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Колхети-19132 : 1
10.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур 1 : 3Колхети-1913
18.09.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур 2 : 1Сабуртало
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Сабуртало3 : 0
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 3Сабуртало
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Сабуртало3 : 0
19.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Сабуртало3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2551
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2448
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2445
4 Динамо Бт2435
5 Самгурали2430
6 Колхети-19132428
7 Динамо Тб2427
8
Стыковая зона
Гагра2424
9
Стыковая зона
Телави2423
10
Зона вылета
Самтредиа2516

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