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Ахмат - Крылья Советов 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
23 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Ахмат
Крылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Крылья Советов, которое состоится 23 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Крылья Советов4 : 1Ахмат
10.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Крылья Советов0 : 2Ахмат
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Крылья Советов0 : 3Ахмат
30.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Ахмат3 : 1Крылья Советов
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 2Крылья Советов
19.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Крылья Советов0 : 1Ахмат
27.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ахмат1 : 2Крылья Советов
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Крылья Советов2 : 1Ахмат
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Крылья Советов1 : 0Ахмат
14.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Ахмат1 : 0Крылья Советов
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур 1 : 2Ахмат
19.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат1 : 3
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 4 : 2Ахмат
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 4 : 0Ахмат
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ахмат0 : 0
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 3Крылья Советов
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур 4 : 1Крылья Советов
13.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Крылья Советов
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Крылья Советов6 : 3
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Крылья Советов0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит923
2 Краснодар921
3 Локомотив М921
4 Динамо М917
5 Спартак М916
6 ЦСКА914
7 Ростов912
8 Рубин911
9 Динамо Мх910
10 Крылья Советов89
11 Акрон98
12 Пари Нижний Новгород97
13
Стыковая зона
Оренбург97
14
Стыковая зона
Химки97
15
Зона вылета
Факел95
16
Зона вылета
Ахмат85

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