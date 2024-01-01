Ахмат - Крылья Советов 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
23 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Крылья Советов, которое состоится 23 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 1
|10.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 3
|30.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|19.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 0
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|19.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 2
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|4 : 1
|13.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|6 : 3
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|9
|23
|2
|Краснодар
|9
|21
|3
|Локомотив М
|9
|21
|4
|Динамо М
|9
|17
|5
|Спартак М
|9
|16
|6
|ЦСКА
|9
|14
|7
|Ростов
|9
|12
|8
|Рубин
|9
|11
|9
|Динамо Мх
|9
|10
|10
|Крылья Советов
|8
|9
|11
|Акрон
|9
|8
|12
|Пари Нижний Новгород
|9
|7
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|9
|7
| 14
Стыковая зона
|Химки
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Факел
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|8
|5