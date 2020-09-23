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Бетис - Мальорка 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
23 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Бетис
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Мальорка, которое состоится 23 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1 Португалия вр Руй Силва
3 Испания зщ Диего Льоренте
6 Бразилия зщ Натан
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
12 Швейцария зщ Рикардо Родригес
21 Испания пз Марк Рока
16 Испания пз Серхи Альтмира
18 Испания пз Пабло Форнальс
20 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
8 Бразилия нп Витор Уго Роке Феррейра
7 Испания нп Хуанми
13 Испания вр Лео Роман
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
24 Словакия зщ Мартин Вальент
18 Испания пз Антонио Санчес
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
27 Испания пз Роберт Наварро
8 Испания пз Ману Морланес
14 Испания пз Дани Родригес
9 Испания нп Абдон Пратс
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
27.01.2024 Испания - Примера 22-й тур Мальорка0 : 1Бетис
04.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Бетис2 : 0Мальорка
19.03.2023 Испания - Примера 26-й тур Бетис1 : 0Мальорка
20.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Мальорка1 : 2Бетис
20.02.2022 Испания - Примера 25-й тур Бетис2 : 1Мальорка
14.08.2021 Испания - Примера 1-й тур Мальорка1 : 1Бетис
21.02.2020 Испания - Примера 25-й тур Бетис3 : 3Мальорка
30.11.2019 Испания - Примера 15-й тур Мальорка1 : 2Бетис
10.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 37-й тур Мальорка1 : 2Бетис
08.12.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Бетис1 : 0Мальорка
18.09.2024 Испания — Примера 3-й тур Бетис2 : 1
13.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Бетис2 : 0
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур 2 : 0Бетис
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Бетис3 : 0
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 0 : 0Бетис
17.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Мальорка1 : 0
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Мальорка1 : 2
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур 0 : 1Мальорка
27.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Мальорка0 : 0
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 1 : 0Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона618
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид614
3
Лига чемпионов
Атлетик Б713
4
Лига чемпионов
Атлетико М511
5
Лига Европы
Вильярреал611
6
Квалификация Лиги конференций
Алавес610
7 Осасуна610
8 Сельта69
9 Бетис58
10 Мальорка68
11 Эспаньол67
12 Жирона67
13 Райо Вальекано57
14 Леганес76
15 Реал Сосьедад75
16 Вальядолид65
17 Севилья65
18
Зона вылета
Хетафе64
19
Зона вылета
Валенсия64
20
Зона вылета
Лас-Пальмас62

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