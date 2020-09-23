Бетис - Мальорка 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
23 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Мальорка, которое состоится 23 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Руй Силва
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|6
|зщ
|Натан
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|8
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
|7
|нп
|Хуанми
|13
|вр
|Лео Роман
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|18
|пз
|Антонио Санчес
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|27
|пз
|Роберт Наварро
|8
|пз
|Ману Морланес
|14
|пз
|Дани Родригес
|9
|нп
|Абдон Пратс
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|27.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 2
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|14.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|21.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 3
|30.11.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 2
|10.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|1 : 2
|08.12.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|1 : 0
|18.09.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|13.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|17.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|7
|13
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Алавес
|6
|10
|7
|Осасуна
|6
|10
|8
|Сельта
|6
|9
|9
|Бетис
|5
|8
|10
|Мальорка
|6
|8
|11
|Эспаньол
|6
|7
|12
|Жирона
|6
|7
|13
|Райо Вальекано
|5
|7
|14
|Леганес
|7
|6
|15
|Реал Сосьедад
|7
|5
|16
|Вальядолид
|6
|5
|17
|Севилья
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|6
|2