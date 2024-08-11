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Аталанта - Комо 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
23 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
Аталанта
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Комо, которое состоится 23 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Комо
Комо
29 Италия вр Марко Карнесекки
4 Швеция зщ Исак Хин
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
16 Италия зщ Рауль Белланова
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
8 Хорватия пз Марио Пашалич
44 Италия пз Марко Брешианини
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
24 Сербия пз Лазар Самарджич
11 Нигерия нп Адемола Лукман
1 Италия вр Эмиль Аудеро
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
13 Италия зщ Альберто Доссена
18 Испания зщ Альберто Морено
6 Италия пз Алессио Айовин
23 Аргентина пз Максимо Перроне
20 Испания пз Серхи Роберто
79 Аргентина пз Николас Пас
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
16 Гамбия нп Алиу Фадера
10 Италия нп Патрик Кутроне
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Аталанта0 : 0
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Аталанта3 : 2
30.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур 4 : 0Аталанта
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 2 : 1Аталанта
19.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 0 : 4Аталанта
14.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Комо2 : 2
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур 1 : 0Комо
26.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 1Комо
19.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 3 : 0Комо
11.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала 1 : 1 4 : 3Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Торино511
2
Лига чемпионов
Наполи510
3
Лига чемпионов
Удинезе510
4
Лига чемпионов
Ювентус59
5
Лига Европы
Эмполи59
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М48
7 Лацио57
8 Аталанта46
9 Рома56
10 Верона56
11 Болонья56
12 Фиорентина56
13 Парма55
14 Лечче55
15 Дженоа55
16 Милан45
17 Венеция54
18
Зона вылета
Монца53
19
Зона вылета
Комо42
20
Зона вылета
Кальяри52

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