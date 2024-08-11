Аталанта - Комо 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
23 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Комо, которое состоится 23 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Комо
Комо
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|4
|зщ
|Исак Хин
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|44
|пз
|Марко Брешианини
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|нп
|Адемола Лукман
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|18
|зщ
|Альберто Морено
|6
|пз
|Алессио Айовин
|23
|пз
|Максимо Перроне
|20
|пз
|Серхи Роберто
|79
|пз
|Николас Пас
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|16
|нп
|Алиу Фадера
|10
|нп
|Патрик Кутроне
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 4
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Торино
|5
|11
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|5
|9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|4
|8
|7
|Лацио
|5
|7
|8
|Аталанта
|4
|6
|9
|Рома
|5
|6
|10
|Верона
|5
|6
|11
|Болонья
|5
|6
|12
|Фиорентина
|5
|6
|13
|Парма
|5
|5
|14
|Лечче
|5
|5
|15
|Дженоа
|5
|5
|16
|Милан
|4
|5
|17
|Венеция
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Монца
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Комо
|4
|2
| 20
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2