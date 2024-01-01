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Партизан - Црвена Звезда 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
23 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Сербия — Суперлига, 9-й тур
Партизан
Црвена Звезда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - Црвена Звезда, которое состоится 23 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Сербия — Суперлига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Партизан (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Партизан
Белград
Црвена Звезда
Белград
История личных встреч
20.04.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 31-й тур Црвена Звезда3 : 2Партизан
09.03.2024 Сербия — Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда2 : 2Партизан
20.12.2023 Сербия — Суперлига Суперлига. 9-й тур Партизан2 : 1Црвена Звезда
26.04.2023 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Партизан0 : 0Црвена Звезда
03.03.2023 Сербия — Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда1 : 0Партизан
31.08.2022 Сербия — Суперлига Суперлига. 9-й тур Партизан1 : 1Црвена Звезда
16.04.2022 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 1-й тур Црвена Звезда0 : 0Партизан
27.02.2022 Сербия — Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда2 : 0Партизан
19.09.2021 Сербия — Суперлига Суперлига. 9-й тур Партизан1 : 1Црвена Звезда
07.04.2021 Сербия — Суперлига Суперлига. 30-й тур Црвена Звезда1 : 0Партизан
15.09.2024 Сербия — Суперлига 8-й тур 3 : 2Партизан
01.09.2024 Сербия — Суперлига 7-й тур Партизан0 : 0
28.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 0Партизан
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Партизан0 : 1
15.08.2024 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2 ДВПартизан
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Црвена Звезда1 : 2
14.09.2024 Сербия — Суперлига 8-й тур Црвена Звезда2 : 0
01.09.2024 Сербия — Суперлига 7-й тур 0 : 1Црвена Звезда
28.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Црвена Звезда2 : 0
20.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 2 : 1Црвена Звезда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Плей-офф чемпионов
Младост Л919
2
Плей-офф чемпионов
Црвена Звезда719
3
Плей-офф чемпионов
Чукарички917
4
Плей-офф чемпионов
ОФК Белград816
5
Плей-офф чемпионов
Раднички Н815
6
Плей-офф чемпионов
Железничар П813
7
Плей-офф чемпионов
Партизан611
8
Плей-офф чемпионов
Войводина811
9
Переходной турнир
Текстилац Оджаци810
10
Переходной турнир
Раднички К810
11
Переходной турнир
ТСЦ810
12
Переходной турнир
Напредак98
13
Переходной турнир
Нови Пазар88
14
Переходной турнир
Спартак Суботица88
15
Переходной турнир
ИМТ Белград98
16
Переходной турнир
Единство Уб91

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