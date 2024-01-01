Партизан - Црвена Звезда 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
23 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Сербия — Суперлига, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - Црвена Звезда, которое состоится 23 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Сербия — Суперлига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Партизан (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Партизан
Белград
Црвена Звезда
Белград
История личных встреч
|20.04.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|3 : 2
|09.03.2024
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|2 : 2
|20.12.2023
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|2 : 1
|26.04.2023
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|0 : 0
|03.03.2023
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|1 : 0
|31.08.2022
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 1-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|2 : 0
|19.09.2021
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|1 : 1
|07.04.2021
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 30-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Сербия — Суперлига
|8-й тур
|3 : 2
|01.09.2024
|Сербия — Суперлига
|7-й тур
|0 : 0
|28.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|15.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2 ДВ
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Сербия — Суперлига
|8-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Сербия — Суперлига
|7-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|20.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Младост Л
|9
|19
| 2
Плей-офф чемпионов
|Црвена Звезда
|7
|19
| 3
Плей-офф чемпионов
|Чукарички
|9
|17
| 4
Плей-офф чемпионов
|ОФК Белград
|8
|16
| 5
Плей-офф чемпионов
|Раднички Н
|8
|15
| 6
Плей-офф чемпионов
|Железничар П
|8
|13
| 7
Плей-офф чемпионов
|Партизан
|6
|11
| 8
Плей-офф чемпионов
|Войводина
|8
|11
| 9
Переходной турнир
|Текстилац Оджаци
|8
|10
| 10
Переходной турнир
|Раднички К
|8
|10
| 11
Переходной турнир
|ТСЦ
|8
|10
| 12
Переходной турнир
|Напредак
|9
|8
| 13
Переходной турнир
|Нови Пазар
|8
|8
| 14
Переходной турнир
|Спартак Суботица
|8
|8
| 15
Переходной турнир
|ИМТ Белград
|9
|8
| 16
Переходной турнир
|Единство Уб
|9
|1