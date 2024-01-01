Севилья - Вальядолид 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
24 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Вальядолид, которое состоится 24 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Вальядолид
Вальядолид
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|32
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|23
|зщ
|Маркан
|19
|зщ
|Валентин Барко
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|9
|нп
|Келечи Ихеаначо
|21
|нп
|Чидера Эджуке
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|3
|зщ
|Давид Торрес
|22
|зщ
|Лукас Роза
|8
|пз
|Кике Перес
|20
|пз
|Станко Юрич
|4
|пз
|Виктор Месегер
|19
|пз
|Амат Ндиайе
|11
|пз
|Рауль Моро
|14
|нп
|Хуанми Латаса
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 3
|19.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 1
|19.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|26.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|24.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 1
|07.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 2
|25.11.2018
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 0
|16.03.2014
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 1
|20.10.2013
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|20.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 2
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|7 : 0
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|7
|13
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Алавес
|6
|10
|7
|Осасуна
|6
|10
|8
|Сельта
|6
|9
|9
|Райо Вальекано
|6
|8
|10
|Бетис
|5
|8
|11
|Мальорка
|6
|8
|12
|Жирона
|6
|7
|13
|Эспаньол
|6
|7
|14
|Леганес
|7
|6
|15
|Реал Сосьедад
|7
|5
|16
|Вальядолид
|6
|5
|17
|Севилья
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|6
|2