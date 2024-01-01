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Севилья - Вальядолид 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
24 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Севилья
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Вальядолид, которое состоится 24 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Вальядолид
Вальядолид
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
32 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
22 Франция зщ Луак Баде
23 Бразилия зщ Маркан
19 Аргентина зщ Валентин Барко
26 Испания зщ Хуанлу Санчес
6 Сербия зщ Неманья Гудель
17 Испания пз Сауль Ньигес
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
9 Нигерия нп Келечи Ихеаначо
21 Нигерия нп Чидера Эджуке
13 Эстония вр Карл Хейн
2 Испания зщ Луис Перес
15 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
3 Испания зщ Давид Торрес
22 Бразилия зщ Лукас Роза
8 Испания пз Кике Перес
20 Хорватия пз Станко Юрич
4 Испания пз Виктор Месегер
19 Сенегал пз Амат Ндиайе
11 Испания пз Рауль Моро
14 Испания нп Хуанми Латаса
Главные тренеры
Испания Гарсия Пимьента
Уругвай Пауло Пессолано
История личных встреч
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Вальядолид0 : 3Севилья
19.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Севилья1 : 1Вальядолид
20.03.2021 Испания - Примера 28-й тур Вальядолид1 : 1Севилья
19.12.2020 Испания - Примера 14-й тур Севилья1 : 1Вальядолид
26.06.2020 Испания - Примера 32-й тур Севилья1 : 1Вальядолид
24.11.2019 Испания - Примера 14-й тур Вальядолид0 : 1Севилья
07.04.2019 Испания - Примера 31-й тур Вальядолид0 : 2Севилья
25.11.2018 Испания - Примера 13-й тур Севилья1 : 0Вальядолид
16.03.2014 Испания - Примера 28-й тур Севилья4 : 1Вальядолид
20.10.2013 Испания - Примера 9-й тур Вальядолид2 : 2Севилья
20.09.2024 Испания — Примера 6-й тур 2 : 1Севилья
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Севилья1 : 0
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур Севилья0 : 2
27.08.2024 Испания — Примера 3-й тур 0 : 0Севилья
23.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Севилья1 : 2
21.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Вальядолид0 : 0
15.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 3 : 1Вальядолид
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур 7 : 0Вальядолид
28.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Вальядолид0 : 0
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 3 : 0Вальядолид
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона618
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид614
3
Лига чемпионов
Атлетик Б713
4
Лига чемпионов
Атлетико М612
5
Лига Европы
Вильярреал611
6
Квалификация Лиги конференций
Алавес610
7 Осасуна610
8 Сельта69
9 Райо Вальекано68
10 Бетис58
11 Мальорка68
12 Жирона67
13 Эспаньол67
14 Леганес76
15 Реал Сосьедад75
16 Вальядолид65
17 Севилья65
18
Зона вылета
Хетафе64
19
Зона вылета
Валенсия64
20
Зона вылета
Лас-Пальмас62

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