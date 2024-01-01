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Реал Мадрид - Алавес 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
24 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Реал Мадрид
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Алавес, которое состоится 24 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Алавес
Витория
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
17 Испания зщ Лукас Васкес
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
23 Франция зщ Ферлан Менди
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
14 Франция пз Орельен Тчуамени
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
16 Бразилия нп Эндрик
1 Испания вр Антонио Сивера
16 Испания зщ Уго Новоа
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
12 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
22 Мали зщ Мусса Диарра
8 Испания пз Антонио Бланко
6 Испания пз Андер Гевара
20 Аргентина пз Лука Ромеро
18 Испания пз Хон Альдалур
10 Аргентина нп Томас Конечны
17 Испания нп Кике
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Реал Мадрид5 : 0Алавес
21.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Алавес0 : 1Реал Мадрид
19.02.2022 Испания - Примера 25-й тур Реал Мадрид3 : 0Алавес
14.08.2021 Испания - Примера 1-й тур Алавес1 : 4Реал Мадрид
23.01.2021 Испания - Примера 20-й тур Алавес1 : 4Реал Мадрид
28.11.2020 Испания - Примера 11-й тур Реал Мадрид1 : 2Алавес
10.07.2020 Испания - Примера 35-й тур Реал Мадрид2 : 0Алавес
30.11.2019 Испания - Примера 15-й тур Алавес1 : 2Реал Мадрид
03.02.2019 Испания - Примера 22-й тур Реал Мадрид3 : 0Алавес
06.10.2018 Испания - Примера 8-й тур Алавес1 : 0Реал Мадрид
21.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Реал Мадрид4 : 1
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Реал Мадрид3 : 1
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 0 : 2Реал Мадрид
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур Реал Мадрид2 : 0
29.08.2024 Испания — Примера 3-й тур 1 : 1Реал Мадрид
20.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Алавес2 : 1
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 3 : 2Алавес
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур Алавес2 : 0
28.08.2024 Испания — Примера 3-й тур 1 : 2Алавес
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Алавес0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Реал» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона618
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид614
3
Лига чемпионов
Атлетик Б713
4
Лига чемпионов
Атлетико М612
5
Лига Европы
Вильярреал611
6
Квалификация Лиги конференций
Алавес610
7 Осасуна610
8 Сельта69
9 Райо Вальекано68
10 Бетис58
11 Мальорка68
12 Жирона67
13 Эспаньол67
14 Леганес76
15 Реал Сосьедад75
16 Вальядолид65
17 Севилья65
18
Зона вылета
Хетафе64
19
Зона вылета
Валенсия64
20
Зона вылета
Лас-Пальмас62

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