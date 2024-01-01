Реал Мадрид - Алавес 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
24 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Алавес, которое состоится 24 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Алавес
Витория
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|16
|нп
|Эндрик
|1
|вр
|Антонио Сивера
|16
|зщ
|Уго Новоа
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|8
|пз
|Антонио Бланко
|6
|пз
|Андер Гевара
|20
|пз
|Лука Ромеро
|18
|пз
|Хон Альдалур
|10
|нп
|Томас Конечны
|17
|нп
|Кике
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|5 : 0
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|19.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|14.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 4
|23.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 4
|28.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|10.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|30.11.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 2
|03.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 0
|06.10.2018
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|4 : 1
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 2
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|20.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 2
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Реал» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|7
|13
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Алавес
|6
|10
|7
|Осасуна
|6
|10
|8
|Сельта
|6
|9
|9
|Райо Вальекано
|6
|8
|10
|Бетис
|5
|8
|11
|Мальорка
|6
|8
|12
|Жирона
|6
|7
|13
|Эспаньол
|6
|7
|14
|Леганес
|7
|6
|15
|Реал Сосьедад
|7
|5
|16
|Вальядолид
|6
|5
|17
|Севилья
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|6
|2