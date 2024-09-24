02:25 ()
Свернуть список

Мидтьюлланн - Хоффенхайм 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
25 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Ненад Минакович (Нови-Сад, Сербия)
Мидтьюлланн
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Хоффенхайм, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
16ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
43ШвейцариязщКевин Мбабу
4СенегалзщУсман Диао
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
6ШвециязщЙоэль Андерссон
11ЧилипзДарио Осорио
5УругвайпзЭмилиано Мартинес
21ЭквадорпзДениль Кастильо
20ДанияпзВальдемар Бюсков
7Гвинея-БисаунпФранкулину Джу
25ЧехиянпЯн Кухта
1ГерманияврОливер Бауман
22АвстриязщАлександер Прасс
4ГерманиязщТим Дрекслер
16ГерманиязщАнтон Стах
25НигериязщКевин Акпогума
3ЧехиязщПавел Кадержабек
27ХорватияпзАндрей Крамарич
17ГерманияпзУмут Тохумджу
18МалипзДиади Самассеку
21ГерманиянпМариус Бюльтер
10ГерманиянпМергим Бериша
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
22.09.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 9-й тур2 : 2Мидтьюлланн
14.09.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 8-й турМидтьюлланн2 : 1
01.09.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 7-й тур1 : 3Мидтьюлланн
28.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матч3 : 2Мидтьюлланн
24.08.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 6-й турМидтьюлланн3 : 2
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур2 : 1Хоффенхайм
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турХоффенхайм1 : 4
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур3 : 1Хоффенхайм
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турХоффенхайм3 : 2
16.08.2024Кубок Германии1/32 финала2 : 2 3 : 5Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Эльфсборг00
2
1/8 финала
Аякс00
3
1/8 финала
Брага00
4
1/8 финала
Виктория Пльзень00
5
1/8 финала
РФШ00
6
1/8 финала
Маккаби Т-А00
7
1/8 финала
Андерлехт00
8
1/8 финала
Бешикташ00
9
Плей-офф
Ференцварош00
10
Плей-офф
ПАОК00
11
Плей-офф
Стяуа00
12
Плей-офф
Лудогорец00
13
Плей-офф
Славия П00
14
Плей-офф
Юнион00
15
Плей-офф
Карабах00
16
Плей-офф
Мидтьюлланн00
17
Плей-офф
Хоффенхайм00
18
Плей-офф
Атлетик Б00
19
Плей-офф
Будё-Глимт00
20
Плей-офф
Лацио00
21
Плей-офф
Рейнджерс00
22
Плей-офф
Реал Сосьедад00
23
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур00
24
Плей-офф
Твенте00
25 Галатасарай00
26 Олимпиакос00
27 Рома00
28 Динамо К00
29 Фенербахче00
30 Лион00
31 Порту00
32 Айнтрахт Ф00
33 Ницца00
34 АЗ Алкмар00
35 Мальмё00
36 Манчестер Юнайтед00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close