ПСЖ - Ренн 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
27 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ренн, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Ренн
Ренн
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|нп
|Усман Дембеле
|23
|нп
|Рандаль Коло Муани
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|30
|вр
|Стив Манданда
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|8
|пз
|Батист Сантамария
|6
|пз
|Азор Матусива
|7
|пз
|Альберт Грёнбек
|11
|нп
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|03.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|11.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
|07.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|18.08.2019
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|23.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|6 : 0
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Ренн». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Нант
|5
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|5
|8
|7
|Ницца
|5
|7
|8
|Ренн
|5
|7
|9
|Лилль
|5
|7
|10
|Страсбург
|5
|6
|11
|Брест
|5
|6
|12
|Гавр
|5
|6
|13
|Тулуза
|5
|5
|14
|Лион
|5
|4
|15
|Монпелье
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Осер
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Анже
|5
|2