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ПСЖ - Ренн 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
27 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
ПСЖ
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ренн, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Ренн
Ренн
39 Россия вр Матвей Сафонов
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
87 Португалия пз Жоау Невеш
10 Франция нп Усман Дембеле
23 Франция нп Рандаль Коло Муани
29 Франция нп Брэдли Баркола
30 Франция вр Стив Манданда
55 Норвегия зщ Лео Эстигор
4 Камерун зщ Кристофер Ву
36 Гана зщ Алиду Сейду
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
3 Франция зщ Адриен Трюффер
8 Франция пз Батист Сантамария
6 Нидерланды пз Азор Матусива
7 Дания пз Альберт Грёнбек
11 Франция нп Людовик Блас
9 Франция нп Арно Калимуэндо
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Жюльен Стефан
История личных встреч
03.04.2024 Кубок Франции 1/2 финала ПСЖ1 : 0Ренн
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур ПСЖ1 : 1Ренн
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Ренн1 : 3ПСЖ
19.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур ПСЖ0 : 2Ренн
15.01.2023 Франция - Лига 1 19-й тур Ренн1 : 0ПСЖ
11.02.2022 Франция - Лига 1 24-й тур ПСЖ1 : 0Ренн
03.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Ренн2 : 0ПСЖ
09.05.2021 Франция - Лига 1 36-й тур Ренн1 : 1ПСЖ
07.11.2020 Франция - Лига 1 10-й тур ПСЖ3 : 0Ренн
18.08.2019 Франция - Лига 1 2-й тур Ренн2 : 1ПСЖ
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 1 : 1ПСЖ
18.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур ПСЖ1 : 0
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур ПСЖ3 : 1
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 3ПСЖ
23.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур ПСЖ6 : 0
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Ренн1 : 1
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Ренн3 : 0
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 2 : 1Ренн
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур 3 : 1Ренн
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Ренн3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Ренн». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ513
2
Лига чемпионов
Марсель513
3
Лига чемпионов
Монако513
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс59
5
Лига Европы
Нант58
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс58
7 Ницца57
8 Ренн57
9 Лилль57
10 Страсбург56
11 Брест56
12 Гавр56
13 Тулуза55
14 Лион54
15 Монпелье54
16
Стыковая зона
Осер53
17
Зона вылета
Сент-Этьен53
18
Зона вылета
Анже52

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