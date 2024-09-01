БАТЭ - Шахтёр С 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
27 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Шахтёр С, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
|11.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 3
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 0
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|28.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|16.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 1
|18.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 0
|09.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0
|02.03.2021
|Суперкубок Беларуси
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|07.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|14.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 2
|22.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|13.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|24.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|16.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|22
|47
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|19
|44
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|21
|43
|4
|Динамо-Брест
|22
|41
|5
|Витебск
|22
|32
|6
|Арсенал
|22
|32
|7
|Слуцк
|22
|31
|8
|Гомель
|22
|31
|9
|Славия-Мозырь
|22
|29
|10
|Ислочь
|22
|28
|11
|БАТЭ
|22
|27
|12
|Сморгонь
|21
|20
|13
|Минск
|22
|19
|14
|Нафтан
|21
|17
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|22
|12
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|22
|0