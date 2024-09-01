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БАТЭ - Шахтёр С 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
27 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
БАТЭ
Шахтёр С

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Шахтёр С, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С1 : 3БАТЭ
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Шахтёр С3 : 0БАТЭ
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур БАТЭ2 : 0Шахтёр С
28.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур БАТЭ0 : 2Шахтёр С
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Шахтёр С0 : 1БАТЭ
18.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур БАТЭ1 : 0Шахтёр С
09.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С1 : 0БАТЭ
02.03.2021 Суперкубок Беларуси Финал Шахтёр С0 : 0 5 : 4БАТЭ
07.11.2020 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С1 : 1БАТЭ
14.06.2020 Беларусь - Высшая лига 13-й тур БАТЭ2 : 2Шахтёр С
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 2БАТЭ
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур БАТЭ1 : 0
01.09.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 1 : 1БАТЭ
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур БАТЭ1 : 2
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 0БАТЭ
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Шахтёр С0 : 1
13.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 0Шахтёр С
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Шахтёр С0 : 3
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 0 : 1Шахтёр С
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 3 : 0Шахтёр С
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2247
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1944
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2143
4 Динамо-Брест2241
5 Витебск2232
6 Арсенал2232
7 Слуцк2231
8 Гомель2231
9 Славия-Мозырь2229
10 Ислочь2228
11 БАТЭ2227
12 Сморгонь2120
13 Минск2219
14 Нафтан2117
15
Зона вылета
Днепр М2212
16
Зона вылета
Шахтёр С220

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