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Краснодар - Зенит 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
28 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Краснодар
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Зенит, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит1 : 0Краснодар
13.07.2024 OLIMPBET Суперкубок России 2024 Финал Зенит4 : 2Краснодар
13.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Краснодар1 : 2Зенит
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Зенит1 : 1Краснодар
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Зенит2 : 2Краснодар
30.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Краснодар0 : 1Зенит
25.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Краснодар1 : 3Зенит
07.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Зенит3 : 2Краснодар
17.04.2021 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Краснодар2 : 2Зенит
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Зенит3 : 1Краснодар
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар4 : 0
21.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 2 : 5Краснодар
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит1 : 0Краснодар
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур 2 : 0Краснодар
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Краснодар2 : 0
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 1Зенит
21.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Зенит3 : 1
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит1 : 0Краснодар
17.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур Зенит2 : 0
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит923
2 Краснодар921
3 Локомотив М921
4 Динамо М917
5 Спартак М916
6 ЦСКА914
7 Ростов912
8 Рубин1012
9 Крылья Советов910
10 Динамо Мх910
11 Пари Нижний Новгород1010
12 Акрон98
13
Стыковая зона
Оренбург107
14
Стыковая зона
Химки97
15
Зона вылета
Факел106
16
Зона вылета
Ахмат96

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