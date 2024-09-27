Краснодар - Зенит 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
28 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Зенит, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|13.07.2024
|OLIMPBET Суперкубок России 2024
|Финал
|4 : 2
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|30.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|25.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|1 : 3
|07.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|3 : 2
|17.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|2 : 2
|08.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|3 : 1
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 0
|21.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 5
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 1
|21.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|17.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|9
|23
|2
|Краснодар
|9
|21
|3
|Локомотив М
|9
|21
|4
|Динамо М
|9
|17
|5
|Спартак М
|9
|16
|6
|ЦСКА
|9
|14
|7
|Ростов
|9
|12
|8
|Рубин
|10
|12
|9
|Крылья Советов
|9
|10
|10
|Динамо Мх
|9
|10
|11
|Пари Нижний Новгород
|10
|10
|12
|Акрон
|9
|8
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|10
|7
| 14
Стыковая зона
|Химки
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Факел
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|9
|6