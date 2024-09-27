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Арсенал - Лестер Сити 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Арсенал
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Лестер Сити, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Лестер Сити
Лестер
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
12НидерландызщЮрриен Тимбер
29ГерманияпзКай Хаверц
5ГанапзТомас Парти
41АнглияпзДеклан Райс
7АнглиянпБукайо Сака
9БразилиянпГабриэл Жезус
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
30ДанияврМадс Хермансен
2АнглиязщДжеймс Джастин
3БельгиязщВаут Фас
5ИталиязщКалеб Околи
16ДаниязщВиктор Кристиансен
8АнглияпзГарри Уинкс
22АнглияпзОливер Скипп
6НигерияпзОнинье Ндиди
18ГананпДжордан Айю
10АнглиянпСтефи Мавидиди
9АнглиянпДжейми Варди
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
УэльсСтивен Купер
История личных встреч
25.02.2023Англия - Премьер-лига25-й турЛестер Сити0 : 1Арсенал
13.08.2022Англия - Премьер-лига2-й турАрсенал4 : 2Лестер Сити
13.03.2022Англия - Премьер-лига29-й турАрсенал2 : 0Лестер Сити
30.10.2021Англия - Премьер-лига10-й турЛестер Сити0 : 2Арсенал
28.02.2021Англия - Премьер-лига26-й турЛестер Сити1 : 3Арсенал
25.10.2020Англия - Премьер-лига6-й турАрсенал0 : 1Лестер Сити
23.09.2020Англия - Кубок лиги3-й раундЛестер Сити0 : 2Арсенал
07.07.2020Англия - Премьер-лига34-й турАрсенал1 : 1Лестер Сити
09.11.2019Англия - Премьер-лига12-й турЛестер Сити2 : 0Арсенал
28.04.2019Англия - Премьер-лига36-й турЛестер Сити3 : 0Арсенал
25.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундАрсенал5 : 1
22.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур2 : 2Арсенал
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 0Арсенал
15.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур0 : 1Арсенал
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турАрсенал1 : 1
24.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд0 : 0 0 : 3Лестер Сити
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турЛестер Сити1 : 1
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур2 : 2Лестер Сити
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турЛестер Сити1 : 2
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундЛестер Сити4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Арсенал» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити513
2
Лига чемпионов
Ливерпуль512
3
Лига чемпионов
Астон Вилла512
4
Лига чемпионов
Арсенал511
5
Лига Европы
Челси510
6 Ньюкасл Юнайтед510
7 Брайтон энд Хоув Альбион59
8 Ноттингем Форест59
9 Фулхэм58
10 Тоттенхэм Хотспур57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Брентфорд56
13 Борнмут55
14 Вест Хэм Юнайтед54
15 Лестер Сити53
16 Кристал Пэлас53
17 Ипсвич Таун53
18
Зона вылета
Саутгемптон51
19
Зона вылета
Вулверхэмптон51
20
Зона вылета
Эвертон51

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