Арсенал - Лестер Сити 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Лестер Сити, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Лестер Сити
Лестер
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|29
|пз
|Кай Хаверц
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|нп
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Ваут Фас
|5
|зщ
|Калеб Околи
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|22
|пз
|Оливер Скипп
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|18
|нп
|Джордан Айю
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|9
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Микель Артета
|Стивен Купер
История личных встреч
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 2
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 3
|25.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|23.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 2
|07.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|28.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|25.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|5 : 1
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 0 0 : 3
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|4 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Арсенал» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Челси
|5
|10
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|10
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|9
|8
|Ноттингем Форест
|5
|9
|9
|Фулхэм
|5
|8
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Брентфорд
|5
|6
|13
|Борнмут
|5
|5
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|15
|Лестер Сити
|5
|3
|16
|Кристал Пэлас
|5
|3
|17
|Ипсвич Таун
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Саутгемптон
|5
|1
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|5
|1