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Бавария - Байер 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
28 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Бавария
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Байер, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Байер
Леверкузен
1ГерманияврМануэль Нойер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
27АвстрияпзКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
42ГерманияпзДжамал Мусиала
17ФранциянпМайкл Олисе
7ГерманиянпСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
8ГерманияпзРоберт Андрих
10ГерманияпзФлориан Вирц
11ФранциянпМартен Терье
22НигериянпВиктор Бонифасе
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турБайер3 : 0Бавария
15.09.2023Германия - Бундеслига4-й турБавария2 : 2Байер
19.03.2023Германия - Бундеслига25-й турБайер2 : 1Бавария
30.09.2022Германия - Бундеслига8-й турБавария4 : 0Байер
05.03.2022Германия - Бундеслига25-й турБавария1 : 1Байер
17.10.2021Германия - Бундеслига8-й турБайер1 : 5Бавария
20.04.2021Германия - Бундеслига30-й турБавария2 : 0Байер
19.12.2020Германия - Бундеслига13-й турБайер1 : 2Бавария
04.07.2020Кубок ГерманииФиналБайер2 : 4Бавария
06.06.2020Германия - Бундеслига30-й турБайер2 : 4Бавария
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур0 : 5Бавария
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турБавария9 : 2
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 6Бавария
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й турБавария2 : 0
25.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур2 : 3Бавария
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й турБайер4 : 3
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 4Байер
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 4Байер
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турБайер2 : 3
28.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 1Байер
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура Бундеслиги: «Байер» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария412
2
Лига чемпионов
Байер49
3
Лига чемпионов
Фрайбург49
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф49
5
Лига Европы
РБ Лейпциг48
6
Квалификация Лиги конференций
Унион48
7 Штутгарт47
8 Боруссия Д47
9 Хайденхайм46
10 Майнц45
11 Вердер45
12 Аугсбург44
13 Вольфсбург43
14 Боруссия М43
15 Хоффенхайм43
16
Стыковая зона
Бохум41
17
Зона вылета
Санкт-Паули41
18
Зона вылета
Хольштайн41

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