Бавария - Байер 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
28 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Байер, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Флориан Вирц
|11
|нп
|Мартен Терье
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|15.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|19.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|30.09.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|4 : 0
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 5
|20.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|04.07.2020
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 4
|06.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 4
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|9 : 2
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 6
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|4 : 3
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 4
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|28.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура Бундеслиги: «Байер» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|4
|9
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|4
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|4
|8
|7
|Штутгарт
|4
|7
|8
|Боруссия Д
|4
|7
|9
|Хайденхайм
|4
|6
|10
|Майнц
|4
|5
|11
|Вердер
|4
|5
|12
|Аугсбург
|4
|4
|13
|Вольфсбург
|4
|3
|14
|Боруссия М
|4
|3
|15
|Хоффенхайм
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|4
|1