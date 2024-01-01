Ипсвич Таун - Астон Вилла 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
29 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Астон Вилла, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|40
|зщ
|Аксель Туанзебе
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|5
|пз
|Сэми Морси
|7
|пз
|Уэсли Бёрнс
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|23
|нп
|Сэмми Смодич
|19
|нп
|Лиам Делап
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|26
|зщ
|Ламар Богард
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|24
|пз
|Амаду Онана
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Унаи Эмери
История личных встреч
|26.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 1
|18.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|21.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 4
|25.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 0
|11.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|0 : 1
|17.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|05.01.2013
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 4 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 1
|24.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 3
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|5
|12
|6
|Фулхэм
|6
|11
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|11
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|9
|9
|Ноттингем Форест
|6
|9
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Брентфорд
|6
|7
|13
|Борнмут
|5
|5
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|5
|15
|Эвертон
|6
|4
|16
|Лестер Сити
|6
|3
|17
|Кристал Пэлас
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|6
|1