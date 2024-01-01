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Ипсвич Таун - Астон Вилла 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
29 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ипсвич Таун
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Астон Вилла, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Астон Вилла
Бирмингем
1 Косово вр Ариянет Мурич
40 Англия зщ Аксель Туанзебе
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
3 Англия зщ Лейф Дэвис
5 Египет пз Сэми Морси
7 Уэльс пз Уэсли Бёрнс
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
23 Ирландия нп Сэмми Смодич
19 Англия нп Лиам Делап
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
26 Нидерланды зщ Ламар Богард
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
24 Бельгия пз Амаду Онана
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
31 Ямайка нп Леон Бэйли
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
26.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Астон Вилла2 : 1Ипсвич Таун
18.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Ипсвич Таун1 : 1Астон Вилла
21.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Ипсвич Таун0 : 4Астон Вилла
25.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Астон Вилла2 : 0Ипсвич Таун
11.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Астон Вилла0 : 1Ипсвич Таун
17.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Ипсвич Таун0 : 0Астон Вилла
05.01.2013 Кубок Англии 1/32 финала Астон Вилла2 : 1Ипсвич Таун
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Ипсвич Таун
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Ипсвич Таун
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ипсвич Таун1 : 1
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 2 : 2 4 : 2Ипсвич Таун
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 4 : 1Ипсвич Таун
24.09.2024 Англия — Кубок лиги 3-й раунд 1 : 2Астон Вилла
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Астон Вилла3 : 1
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 0 : 3Астон Вилла
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Астон Вилла3 : 2
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур 1 : 2Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити614
3
Лига чемпионов
Арсенал614
4
Лига чемпионов
Челси613
5
Лига Европы
Астон Вилла512
6 Фулхэм611
7 Ньюкасл Юнайтед611
8 Брайтон энд Хоув Альбион69
9 Ноттингем Форест69
10 Тоттенхэм Хотспур57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Брентфорд67
13 Борнмут55
14 Вест Хэм Юнайтед65
15 Эвертон64
16 Лестер Сити63
17 Кристал Пэлас63
18
Зона вылета
Ипсвич Таун53
19
Зона вылета
Саутгемптон51
20
Зона вылета
Вулверхэмптон61

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