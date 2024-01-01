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Атлетико М - Реал Мадрид 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
29 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Атлетико М
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Мадрид, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Мадрид
Мадрид
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
24ИспаниязщРобен Ле Норман
23МозамбикзщРейнилду Мандава
14ИспанияпзМаркос Льоренте
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
4АнглияпзКонор Галлахер
12БразилияпзСамуэл Лино
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3БразилиязщЭдер Милитао
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
8УругвайпзФедерико Вальверде
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
10ХорватияпзЛука Модрич
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилиянп Родриго
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
04.02.2024Испания - Примера23-й турРеал Мадрид1 : 1Атлетико М
18.01.2024Кубок Испании1/8 финалаАтлетико М4 : 2 ДВРеал Мадрид
10.01.2024Суперкубок Испании1/2 финалаРеал Мадрид5 : 3 ДВАтлетико М
24.09.2023Испания - Примера6-й турАтлетико М3 : 1Реал Мадрид
25.02.2023Испания - Примера23-й турРеал Мадрид1 : 1Атлетико М
26.01.2023Кубок Испании1/4 финалаРеал Мадрид3 : 1 ДВАтлетико М
18.09.2022Испания - Примера6-й турАтлетико М1 : 2Реал Мадрид
08.05.2022Испания - Примера35-й турАтлетико М1 : 0Реал Мадрид
12.12.2021Испания - Примера17-й турРеал Мадрид2 : 0Атлетико М
07.03.2021Испания - Примера26-й турАтлетико М1 : 1Реал Мадрид
26.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 1Атлетико М
22.09.2024Испания — Примера6-й тур1 : 1Атлетико М
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турАтлетико М2 : 1
15.09.2024Испания — Примера5-й турАтлетико М3 : 0
31.08.2024Испания — Примера4-й тур0 : 1Атлетико М
24.09.2024Испания — Примера7-й турРеал Мадрид3 : 2
21.09.2024Испания — Примера6-й турРеал Мадрид4 : 1
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турРеал Мадрид3 : 1
14.09.2024Испания — Примера5-й тур0 : 2Реал Мадрид
01.09.2024Испания — Примера4-й турРеал Мадрид2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча восьмого тура Примеры: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид717
3
Лига чемпионов
Атлетико М715
4
Лига чемпионов
Вильярреал714
5
Лига Европы
Мальорка814
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б713
7 Осасуна711
8 Райо Вальекано810
9 Алавес810
10 Сельта79
11 Бетис79
12 Жирона78
13 Реал Сосьедад88
14 Севилья78
15 Хетафе87
16 Леганес87
17 Эспаньол77
18
Зона вылета
Валенсия85
19
Зона вылета
Вальядолид85
20
Зона вылета
Лас-Пальмас73

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