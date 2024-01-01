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Эмполи - Фиорентина 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
29 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
Эмполи
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Фиорентина, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Фиорентина
Флоренция
23КолумбияврДевис Васкес
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
21ИталиязщМаттиа Вити
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
5ИталияпзАльберто Грасси
6ШотландияпзЛиам Хендерсон
8АнглияпзФаустино Анджорин
11ГананпЭммануэль Гьяси
99ИталиянпСебастьяно Эспозито
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
43ИспанияврДавид де Хеа
28АргентиназщЛукас Куарта
15ИталиязщПьетро Комуццо
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
32ИталияпзДанило Катальди
4ИталияпзЭдоардо Бове
21ГерманияпзРобин Госенс
23ИталияпзАндреа Кольпани
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
Главные тренеры
ИталияРоберто Д'Аверса
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
18.02.2024Италия - Серия А25-й турЭмполи1 : 1Фиорентина
23.10.2023Италия - Серия А9-й турФиорентина0 : 2Эмполи
19.02.2023Италия - Серия АСерия А. 23-й турФиорентина1 : 1Эмполи
21.08.2022Италия - Серия АСерия А. 2-й турЭмполи0 : 0Фиорентина
03.04.2022Италия - Серия А31-й турФиорентина1 : 0Эмполи
27.11.2021Италия - Серия А14-й турЭмполи2 : 1Фиорентина
05.05.2019Италия - Серия А35-й турЭмполи1 : 0Фиорентина
16.12.2018Италия - Серия А16-й турФиорентина3 : 1Эмполи
15.04.2017Италия - Серия А32-й турФиорентина1 : 2Эмполи
20.11.2016Италия - Серия А13-й турЭмполи0 : 4Фиорентина
24.09.2024Кубок Италии1/16 финала1 : 2Эмполи
20.09.2024Италия — Серия А5-й тур0 : 2Эмполи
14.09.2024Италия — Серия А4-й турЭмполи0 : 0
31.08.2024Италия — Серия А3-й тур1 : 1Эмполи
25.08.2024Италия — Серия А2-й тур1 : 2Эмполи
22.09.2024Италия — Серия А5-й турФиорентина2 : 1
15.09.2024Италия — Серия А4-й тур3 : 2Фиорентина
01.09.2024Италия — Серия А3-й турФиорентина2 : 2
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 1 4 : 5Фиорентина
25.08.2024Италия — Серия А2-й турФиорентина0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ювентус612
2
Лига чемпионов
Милан611
3
Лига чемпионов
Торино511
4
Лига чемпионов
Интер М611
5
Лига Европы
Наполи510
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе610
7 Эмполи59
8 Лацио57
9 Аталанта56
10 Рома56
11 Верона56
12 Болонья56
13 Фиорентина56
14 Парма55
15 Лечче65
16 Комо55
17 Дженоа65
18
Зона вылета
Венеция54
19
Зона вылета
Монца53
20
Зона вылета
Кальяри52

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