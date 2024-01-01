Эмполи - Фиорентина 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
29 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Фиорентина, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Фиорентина
Флоренция
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|5
|пз
|Альберто Грасси
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|8
|пз
|Фаустино Анджорин
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|43
|вр
|Давид де Хеа
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|32
|пз
|Данило Катальди
|4
|пз
|Эдоардо Бове
|21
|пз
|Робин Госенс
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|19.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|1 : 1
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|16.12.2018
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 1
|15.04.2017
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|20.11.2016
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 4
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|6
|11
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Наполи
|5
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|6
|10
|7
|Эмполи
|5
|9
|8
|Лацио
|5
|7
|9
|Аталанта
|5
|6
|10
|Рома
|5
|6
|11
|Верона
|5
|6
|12
|Болонья
|5
|6
|13
|Фиорентина
|5
|6
|14
|Парма
|5
|5
|15
|Лечче
|6
|5
|16
|Комо
|5
|5
|17
|Дженоа
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Венеция
|5
|4
| 19
Зона вылета
|Монца
|5
|3
| 20
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2