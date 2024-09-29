03:06 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 29 сентября
Свернуть список

Тулуза - Лион 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
29 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Тулуза
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Лион, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Лион
Лион
50ФранцияврГийом Рест
19ФранциязщДжибриль Сидибе
2ДаниязщРасмус Николайсен
4АнглиязщЧарли Крессвелл
17ЧилизщГабриэль Суасо
6РумыниязщУмит Акдаг
7МароккозщЗакария Абухляль
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
10ФранцияпзЯнн Гбоу
80ГабоннпШави Бабика
23БразилияврЛукас Перри
22АнголазщКлинтон Мата
55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
3АргентиназщНиколас Тальяфико
98АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
8ФранцияпзКорентин Толиссо
31СербияпзНеманья Матич
37ГанапзЭрнест Нуама
18ФранциянпРайан Шерки
11БельгиянпМалик Фофана
10ФранциянпАлександр Ляказетт
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
15.03.2024Франция - Лига 126-й турТулуза2 : 3Лион
10.12.2023Франция - Лига 115-й турЛион3 : 0Тулуза
14.04.2023Франция - Лига 131-й турТулуза1 : 2Лион
07.10.2022Франция - Лига 110-й турЛион1 : 1Тулуза
26.01.2020Франция - Лига 121-й турЛион3 : 0Тулуза
18.12.2019Франция - Кубок лиги1/8 финалаЛион4 : 1Тулуза
02.11.2019Франция - Лига 112-й турТулуза2 : 3Лион
03.03.2019Франция - Лига 127-й турЛион5 : 1Тулуза
16.01.2019Франция - Лига 117-й турТулуза2 : 2Лион
01.04.2018Франция - Лига 131-й турЛион2 : 0Тулуза
22.09.2024Франция — Лига 15-й тур2 : 0Тулуза
15.09.2024Франция — Лига 14-й турТулуза2 : 0
31.08.2024Франция — Лига 13-й турТулуза1 : 3
25.08.2024Франция — Лига 12-й тур1 : 1Тулуза
18.08.2024Франция — Лига 11-й турТулуза0 : 0
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турЛион2 : 0
22.09.2024Франция — Лига 15-й турЛион2 : 3
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур0 : 0Лион
30.08.2024Франция — Лига 13-й турЛион4 : 3
24.08.2024Франция — Лига 12-й турЛион0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ616
2
Лига чемпионов
Марсель513
3
Лига чемпионов
Монако513
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль610
5
Лига Европы
Ланс610
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца68
7 Нант58
8 Реймс58
9 Ренн67
10 Страсбург56
11 Осер66
12 Брест66
13 Гавр66
14 Тулуза55
15 Лион54
16
Стыковая зона
Монпелье54
17
Зона вылета
Сент-Этьен53
18
Зона вылета
Анже52

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close