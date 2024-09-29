Тулуза - Лион 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
29 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Лион, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Лион
Лион
|50
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|6
|зщ
|Умит Акдаг
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|10
|пз
|Янн Гбоу
|80
|нп
|Шави Бабика
|23
|вр
|Лукас Перри
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|31
|пз
|Неманья Матич
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|18
|нп
|Райан Шерки
|11
|нп
|Малик Фофана
|10
|нп
|Александр Ляказетт
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Пьер Саж
История личных встреч
|15.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 0
|14.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|07.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|26.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 0
|18.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 1
|02.11.2019
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|03.03.2019
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|5 : 1
|16.01.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|01.04.2018
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 0
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|30.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 3
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|6
|10
| 5
Лига Европы
|Ланс
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|6
|8
|7
|Нант
|5
|8
|8
|Реймс
|5
|8
|9
|Ренн
|6
|7
|10
|Страсбург
|5
|6
|11
|Осер
|6
|6
|12
|Брест
|6
|6
|13
|Гавр
|6
|6
|14
|Тулуза
|5
|5
|15
|Лион
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Анже
|5
|2