Анже - Реймс 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
29 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Реймс, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Реймс
Реймс
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|93
|пз
|Харис Белькебла
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|18
|нп
|Джим Аллевина
|99
|нп
|Бамба Дьенг
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|5
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|71
|пз
|Яя Фофана
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Лука Элснер
История личных встреч
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 2
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 4
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|01.02.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 4
|09.11.2019
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|28.04.2019
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 1
|20.10.2018
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|6
|10
| 5
Лига Европы
|Ланс
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|6
|8
|7
|Нант
|5
|8
|8
|Реймс
|5
|8
|9
|Ренн
|6
|7
|10
|Страсбург
|5
|6
|11
|Осер
|6
|6
|12
|Брест
|6
|6
|13
|Гавр
|6
|6
|14
|Тулуза
|5
|5
|15
|Лион
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Анже
|5
|2