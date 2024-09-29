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Анже - Реймс 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
29 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Анже
Реймс

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Реймс, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Реймс
Реймс
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
2ГаитизщКарлан Аркюс
21ФранциязщЖордан Лефор
24ФранцияпзЭмманюэль Бьюмла
26ФранцияпзФлоран Анен
93АлжирпзХарис Белькебла
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
10АлжирпзХимад Абделли
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
18ГабоннпДжим Аллевина
99СенегалнпБамба Дьенг
94ФранцияврЙеванн Диуф
21ФранциязщСедрик Кипре
5Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
18Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
23ПортугалияпзАурелиу Бута
6ФранцияпзВалентен Атаньяна
71МалипзЯя Фофана
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
7ЯпониянпДзюня Ито
22Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
17ЯпониянпКэито Накамура
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
СловенияЛука Элснер
История личных встреч
21.05.2023Франция - Лига 136-й турРеймс2 : 2Анже
31.08.2022Франция - Лига 15-й турАнже2 : 4Реймс
13.03.2022Франция - Лига 128-й турАнже0 : 1Реймс
05.12.2021Франция - Лига 117-й турРеймс1 : 2Анже
03.02.2021Франция - Лига 123-й турРеймс0 : 0Анже
13.09.2020Франция - Лига 13-й турАнже1 : 0Реймс
01.02.2020Франция - Лига 122-й турАнже1 : 4Реймс
09.11.2019Франция - Лига 113-й турРеймс0 : 0Анже
28.04.2019Франция - Лига 134-й турАнже1 : 1Реймс
20.10.2018Франция - Лига 110-й турРеймс1 : 1Анже
22.09.2024Франция — Лига 15-й турАнже1 : 1
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур1 : 1Анже
01.09.2024Франция — Лига 13-й турАнже1 : 4
24.08.2024Франция — Лига 12-й тур2 : 0Анже
18.08.2024Франция — Лига 11-й турАнже0 : 1
21.09.2024Франция — Лига 15-й турРеймс1 : 1
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур1 : 2Реймс
01.09.2024Франция — Лига 13-й турРеймс2 : 1
25.08.2024Франция — Лига 12-й тур2 : 2Реймс
17.08.2024Франция — Лига 11-й турРеймс0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ616
2
Лига чемпионов
Марсель513
3
Лига чемпионов
Монако513
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль610
5
Лига Европы
Ланс610
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца68
7 Нант58
8 Реймс58
9 Ренн67
10 Страсбург56
11 Осер66
12 Брест66
13 Гавр66
14 Тулуза55
15 Лион54
16
Стыковая зона
Монпелье54
17
Зона вылета
Сент-Этьен53
18
Зона вылета
Анже52

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