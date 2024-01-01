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Нант - Сент-Этьен 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
29 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Нант
Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Сент-Этьен, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1ФранцияврАльбан Лафон
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
4ФранциязщНиколя Паллуа
3ФранциязщНиколя Козза
5ИспанияпзПедро Чиривелья
6Бразилияпз Дуглас
22УэльспзСорба Томас
8ФранцияпзЙоанн Лепенан
27НигерияпзМозес Саймон
39ФранциянпМаттис Аблин
30ФранцияврГотье Ларсоннёр
8ФранциязщДеннис Аппиа
21ДР КонгозщДилан Батубинсика
5МароккозщЮнис Абдельхамид
17ФранциязщПьер Корню
4ФранцияпзПьер Эква
37ФранцияпзМатис Амугу
29ФранцияпзЭмен Муэффек
22ГрузиянпЗурико Давиташвили
18ФранциянпМатьё Кафаро
32БельгиянпЛукас Стассин
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
21.05.2022Франция - Лига 138-й турНант1 : 1Сент-Этьен
22.12.2021Франция - Лига 119-й турСент-Этьен0 : 1Нант
03.02.2021Франция - Лига 123-й турСент-Этьен1 : 1Нант
20.09.2020Франция - Лига 14-й турНант2 : 2Сент-Этьен
12.01.2020Франция - Лига 120-й турСент-Этьен0 : 2Нант
10.11.2019Франция - Лига 113-й турНант2 : 3Сент-Этьен
30.01.2019Франция - Лига 122-й турНант1 : 1Сент-Этьен
30.11.2018Франция - Лига 115-й турСент-Этьен3 : 0Нант
01.04.2018Франция - Лига 131-й турНант0 : 3Сент-Этьен
03.12.2017Франция - Лига 116-й турСент-Этьен1 : 1Нант
22.09.2024Франция — Лига 15-й тур1 : 1Нант
15.09.2024Франция — Лига 14-й турНант1 : 2
31.08.2024Франция — Лига 13-й тур1 : 3Нант
25.08.2024Франция — Лига 12-й турНант2 : 0
18.08.2024Франция — Лига 11-й тур0 : 0Нант
20.09.2024Франция — Лига 15-й тур8 : 0Сент-Этьен
13.09.2024Франция — Лига 14-й турСент-Этьен1 : 0
31.08.2024Франция — Лига 13-й тур4 : 0Сент-Этьен
24.08.2024Франция — Лига 12-й турСент-Этьен0 : 2
17.08.2024Франция — Лига 11-й тур1 : 0Сент-Этьен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ616
2
Лига чемпионов
Марсель513
3
Лига чемпионов
Монако513
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль610
5
Лига Европы
Ланс610
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца68
7 Нант58
8 Реймс58
9 Ренн67
10 Страсбург56
11 Осер66
12 Брест66
13 Гавр66
14 Тулуза55
15 Лион54
16
Стыковая зона
Монпелье54
17
Зона вылета
Сент-Этьен53
18
Зона вылета
Анже52

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