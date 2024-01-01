Нант - Сент-Этьен 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
29 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Сент-Этьен, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Сент-Этьен
Сент-Этьен
|1
|вр
|Альбан Лафон
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|3
|зщ
|Николя Козза
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|22
|пз
|Сорба Томас
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|17
|зщ
|Пьер Корню
|4
|пз
|Пьер Эква
|37
|пз
|Матис Амугу
|29
|пз
|Эмен Муэффек
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|18
|нп
|Матьё Кафаро
|32
|нп
|Лукас Стассин
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|12.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
|10.11.2019
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 3
|30.01.2019
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|30.11.2018
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 0
|01.04.2018
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|0 : 3
|03.12.2017
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|20.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|8 : 0
|13.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|6
|10
| 5
Лига Европы
|Ланс
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|6
|8
|7
|Нант
|5
|8
|8
|Реймс
|5
|8
|9
|Ренн
|6
|7
|10
|Страсбург
|5
|6
|11
|Осер
|6
|6
|12
|Брест
|6
|6
|13
|Гавр
|6
|6
|14
|Тулуза
|5
|5
|15
|Лион
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Анже
|5
|2