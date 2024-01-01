Страсбург - Марсель 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
29 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Марсель, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Марсель
Марсель
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|4
|зщ
|Сайду Соу
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|8
|пз
|Андрей Сантос
|26
|пз
|Дилан Баква
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|29
|зщ
|Поль Лирола
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|20
|зщ
|Лилиан Брассье
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|51
|пз
|Исмаэль Коне
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|11
|пз
|Амин Арит
|44
|пз
|Луис Энрике
|9
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|12.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|29.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|4 : 0
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 2
|30.04.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1
|06.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|29.01.2020
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|20.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 3
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|30.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|6
|10
| 5
Лига Европы
|Ланс
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|6
|8
|7
|Нант
|5
|8
|8
|Реймс
|5
|8
|9
|Ренн
|6
|7
|10
|Страсбург
|5
|6
|11
|Осер
|6
|6
|12
|Брест
|6
|6
|13
|Гавр
|6
|6
|14
|Тулуза
|5
|5
|15
|Лион
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Анже
|5
|2