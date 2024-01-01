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Страсбург - Марсель 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
29 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Страсбург
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Марсель, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Марсель
Марсель
1СербияврДжордже Петрович
22ФранциязщГела Дуэ
4ГвинеязщСайду Соу
23ФранциязщМамаду Сарр
29ФранцияпзИсмаэль Дукуре
8БразилияпзАндрей Сантос
26ФранцияпзДилан Баква
19ФранцияпзХабиб Диарра
15ШвецияпзСебастьян Нанаси
7ПортугалиянпДиегу Морейра
10НидерландынпЭмануэль Эмега
1АргентинаврХеронимо Рульи
29ИспаниязщПоль Лирола
62ПанамазщМикаэль Мурильо
20ФранциязщЛилиан Брассье
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
51КанадапзИсмаэль Коне
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
11МароккопзАмин Арит
44БразилияпзЛуис Энрике
9ФранциянпЭлье Ваи
Главные тренеры
ФранцияПатрик Виейра
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
12.01.2024Франция - Лига 118-й турМарсель1 : 1Страсбург
25.11.2023Франция - Лига 113-й турСтрасбург1 : 1Марсель
12.03.2023Франция - Лига 127-й турМарсель2 : 2Страсбург
29.10.2022Франция - Лига 113-й турСтрасбург2 : 2Марсель
21.05.2022Франция - Лига 138-й турМарсель4 : 0Страсбург
12.12.2021Франция - Лига 118-й турСтрасбург0 : 2Марсель
30.04.2021Франция - Лига 135-й турМарсель1 : 1Страсбург
06.11.2020Франция - Лига 110-й турСтрасбург0 : 1Марсель
29.01.2020Кубок Франции1/8 финалаМарсель3 : 1Страсбург
20.10.2019Франция - Лига 110-й турМарсель2 : 0Страсбург
21.09.2024Франция — Лига 15-й тур3 : 3Страсбург
15.09.2024Франция — Лига 14-й турСтрасбург1 : 1
30.08.2024Франция — Лига 13-й тур4 : 3Страсбург
25.08.2024Франция — Лига 12-й турСтрасбург3 : 1
18.08.2024Франция — Лига 11-й тур1 : 1Страсбург
22.09.2024Франция — Лига 15-й тур2 : 3Марсель
14.09.2024Франция — Лига 14-й турМарсель2 : 0
31.08.2024Франция — Лига 13-й тур1 : 3Марсель
25.08.2024Франция — Лига 12-й турМарсель2 : 2
17.08.2024Франция — Лига 11-й тур1 : 5Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ616
2
Лига чемпионов
Марсель513
3
Лига чемпионов
Монако513
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль610
5
Лига Европы
Ланс610
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца68
7 Нант58
8 Реймс58
9 Ренн67
10 Страсбург56
11 Осер66
12 Брест66
13 Гавр66
14 Тулуза55
15 Лион54
16
Стыковая зона
Монпелье54
17
Зона вылета
Сент-Этьен53
18
Зона вылета
Анже52

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