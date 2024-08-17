03:06 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 29 сентября
Свернуть список

Хольштайн - Айнтрахт Ф 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
29 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Хольштайн
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Айнтрахт Ф, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 Германия вр Тимон Вайнер
17 Германия зщ Тимо Беккер
4 Германия зщ Патрик Эррас
5 Швеция зщ Карл Юханссон
8 Германия зщ Финн Порат
27 Польша зщ Тимотеуш Пухач
10 Германия пз Льюис Холтби
37 Босния и Герцеговина пз Армин Гигович
24 Норвегия нп Магнус Кнудсен
16 Германия нп Анду Келати
9 Австрия нп Бенедикт Пихлер
40 Бразилия вр Кауа Сантос
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
35 Бразилия зщ Тута
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
15 Тунис пз Эллиес Скири
16 Швеция пз Хуго Ларссон
8 Алжир пз Фарес Шаиби
36 Германия нп Ансгар Кнауфф
11 Франция нп Уго Экитике
7 Египет нп Омар Мармуш
Главные тренеры
Германия Марцель Рапп
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур 2 : 2Хольштайн
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Хольштайн1 : 6
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Хольштайн0 : 2
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур 3 : 2Хольштайн
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 3Хольштайн
26.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Айнтрахт Ф3 : 3
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Айнтрахт Ф2 : 0
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур 1 : 2Айнтрахт Ф
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Айнтрахт Ф3 : 1
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур 2 : 0Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария513
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг511
3
Лига чемпионов
Байер510
4
Лига чемпионов
Боруссия Д510
5
Лига Европы
Хайденхайм59
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф49
7 Фрайбург59
8 Штутгарт58
9 Унион58
10 Боруссия М56
11 Майнц55
12 Вердер45
13 Вольфсбург54
14 Санкт-Паули54
15 Аугсбург54
16
Стыковая зона
Хоффенхайм43
17
Зона вылета
Бохум51
18
Зона вылета
Хольштайн41

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close