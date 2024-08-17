Хольштайн - Айнтрахт Ф 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
29 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Айнтрахт Ф, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|4
|зщ
|Патрик Эррас
|5
|зщ
|Карл Юханссон
|8
|зщ
|Финн Порат
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|10
|пз
|Льюис Холтби
|37
|пз
|Армин Гигович
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|16
|нп
|Анду Келати
|9
|нп
|Бенедикт Пихлер
|40
|вр
|Кауа Сантос
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|36
|нп
|Ансгар Кнауфф
|11
|нп
|Уго Экитике
|7
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Марцель Рапп
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 6
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 3
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 3
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Хайденхайм
|5
|9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|4
|9
|7
|Фрайбург
|5
|9
|8
|Штутгарт
|5
|8
|9
|Унион
|5
|8
|10
|Боруссия М
|5
|6
|11
|Майнц
|5
|5
|12
|Вердер
|4
|5
|13
|Вольфсбург
|5
|4
|14
|Санкт-Паули
|5
|4
|15
|Аугсбург
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Бохум
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|4
|1