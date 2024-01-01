Хоффенхайм - Вердер 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
29 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Вердер, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Оливер Бауман
|4
|зщ
|Тим Дрекслер
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|22
|зщ
|Александер Прасс
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|17
|пз
|Умут Тохумджу
|7
|пз
|Том Бишоф
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|23
|нп
|Адам Гложек
|10
|нп
|Мергим Бериша
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|5
|зщ
|Амос Пипер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|20
|пз
|Романо Шмид
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|7
|нп
|Марвин Дукш
|17
|нп
|Марко Грюлль
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Оле Вернер
История личных встреч
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|02.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|07.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|21.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|25.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|26.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|24.08.2019
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|11.05.2019
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|19.12.2018
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Хайденхайм
|5
|9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|4
|9
|7
|Фрайбург
|5
|9
|8
|Штутгарт
|5
|8
|9
|Унион
|5
|8
|10
|Боруссия М
|5
|6
|11
|Майнц
|5
|5
|12
|Вердер
|4
|5
|13
|Вольфсбург
|5
|4
|14
|Санкт-Паули
|5
|4
|15
|Аугсбург
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Бохум
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|4
|1