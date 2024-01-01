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Хоффенхайм - Вердер 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
29 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Хоффенхайм
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Вердер, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Вердер
Бремен
1 Германия вр Оливер Бауман
4 Германия зщ Тим Дрекслер
25 Нигерия зщ Кевин Акпогума
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
22 Австрия зщ Александер Прасс
11 Австрия пз Флориан Гриллич
17 Германия пз Умут Тохумджу
7 Германия пз Том Бишоф
21 Германия нп Мариус Бюльтер
23 Чехия нп Адам Гложек
10 Германия нп Мергим Бериша
1 Германия вр Михаэль Цеттерер
5 Германия зщ Амос Пипер
4 Германия зщ Никлас Штарк
3 Германия зщ Антони Юнг
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
27 Германия зщ Феликс Агу
20 Австрия пз Романо Шмид
14 Бельгия пз Сенне Линен
6 Дания пз Йенс Стаге
7 Германия нп Марвин Дукш
17 Австрия нп Марко Грюлль
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Германия Оле Вернер
История личных встреч
03.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Хоффенхайм2 : 1Вердер
07.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Вердер2 : 3Хоффенхайм
02.04.2023 Германия - Бундеслига 26-й тур Вердер1 : 2Хоффенхайм
07.10.2022 Германия - Бундеслига 9-й тур Хоффенхайм1 : 2Вердер
21.02.2021 Германия - Бундеслига 22-й тур Хоффенхайм4 : 0Вердер
25.10.2020 Германия - Бундеслига 5-й тур Вердер1 : 1Хоффенхайм
26.01.2020 Германия - Бундеслига 19-й тур Вердер0 : 3Хоффенхайм
24.08.2019 Германия - Бундеслига 2-й тур Хоффенхайм3 : 2Вердер
11.05.2019 Германия - Бундеслига 33-й тур Хоффенхайм0 : 1Вердер
19.12.2018 Германия - Бундеслига 16-й тур Вердер1 : 1Хоффенхайм
25.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 1 : 1Хоффенхайм
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур 2 : 1Хоффенхайм
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Хоффенхайм1 : 4
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур 3 : 1Хоффенхайм
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Хоффенхайм3 : 2
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Вердер0 : 5
15.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур 1 : 2Вердер
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Вердер0 : 0
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур 2 : 2Вердер
19.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 3Вердер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария513
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг511
3
Лига чемпионов
Байер510
4
Лига чемпионов
Боруссия Д510
5
Лига Европы
Хайденхайм59
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф49
7 Фрайбург59
8 Штутгарт58
9 Унион58
10 Боруссия М56
11 Майнц55
12 Вердер45
13 Вольфсбург54
14 Санкт-Паули54
15 Аугсбург54
16
Стыковая зона
Хоффенхайм43
17
Зона вылета
Бохум51
18
Зона вылета
Хольштайн41

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