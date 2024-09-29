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Енисей - Урал 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный имени Ленинского комсомола (Красноярск, Россия), вместимость: 16100
29 Сентября 2024 года в 10:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия);
Енисей
Урал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Урал, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный имени Ленинского комсомола (Красноярск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
Россия Евгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
07.04.2019 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Урал3 : 2Енисей
22.09.2018 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Енисей1 : 2Урал
14.02.2017 Кубок ФНЛ Группа B. 2-й тур Урал0 : 2Енисей
24.09.2015 Кубок России 1/16 финала Енисей1 : 2Урал
26.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Енисей0 : 1Урал
16.07.2012 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Урал1 : 1Енисей
14.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Енисей1 : 1Урал
04.06.2011 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Урал0 : 0Енисей
28.07.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 24-й тур Урал4 : 0Енисей
08.04.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 4-й тур Енисей1 : 1Урал
26.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 0Енисей
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Енисей2 : 2
14.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур 2 : 1Енисей
08.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 0 : 1Енисей
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Енисей1 : 2
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 0 : 0Урал
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала Урал1 : 0
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 0 : 2Урал
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Урал2 : 4
16.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур 1 : 0Урал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1123
2
Повышение
Урал1121
3
Стыковая зона
Торпедо М1121
4
Стыковая зона
Балтика1117
5 Чайка1117
6 Родина1117
7 Черноморец1117
8 Сочи1116
9 Сокол1115
10 Ротор1114
11 Енисей1113
12 Нефтехимик1113
13 СКА-Хабаровск1112
14 КАМАЗ1111
15 Шинник1111
16
Зона вылета
Алания1110
17
Зона вылета
Уфа119
18
Зона вылета
Тюмень115

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