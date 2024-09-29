Енисей - Урал 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Центральный имени Ленинского комсомола (Красноярск, Россия), вместимость: 16100
29 Сентября 2024 года в 10:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Урал, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный имени Ленинского комсомола (Красноярск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Енисей
Красноярск
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Андрей Валерьевич Тихонов
|Евгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
|07.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|3 : 2
|22.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 2
|14.02.2017
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 2-й тур
|0 : 2
|24.09.2015
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|26.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|0 : 1
|16.07.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 1
|14.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 1
|04.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|0 : 0
|28.07.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|24-й тур
|4 : 0
|08.04.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|4-й тур
|1 : 1
|26.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 1
|08.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 0
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 2
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 4
|16.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|11
|23
| 2
Повышение
|Урал
|11
|21
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|11
|21
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|11
|17
|5
|Чайка
|11
|17
|6
|Родина
|11
|17
|7
|Черноморец
|11
|17
|8
|Сочи
|11
|16
|9
|Сокол
|11
|15
|10
|Ротор
|11
|14
|11
|Енисей
|11
|13
|12
|Нефтехимик
|11
|13
|13
|СКА-Хабаровск
|11
|12
|14
|КАМАЗ
|11
|11
|15
|Шинник
|11
|11
| 16
Зона вылета
|Алания
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Уфа
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|11
|5