Торпедо М - Сочи 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
29 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Юрий Карпов (Петрозаводск, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Сочи, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|30.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|22.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 1 2 : 4
|14.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 3
|17.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|12.05.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|2 : 3
|18.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 0
|08.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|1 : 0
|10.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 0
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|16.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 1
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 1
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 3
|24.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 5
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 2
|14.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Первой лиги: «Торпедо» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|11
|23
| 2
Повышение
|Урал
|11
|21
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|11
|21
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|11
|17
|5
|Чайка
|11
|17
|6
|Родина
|11
|17
|7
|Черноморец
|11
|17
|8
|Сочи
|11
|16
|9
|Сокол
|11
|15
|10
|Ротор
|11
|14
|11
|Енисей
|11
|13
|12
|Нефтехимик
|11
|13
|13
|СКА-Хабаровск
|11
|12
|14
|КАМАЗ
|11
|11
|15
|Шинник
|11
|11
| 16
Зона вылета
|Алания
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Уфа
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|11
|5