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Торпедо М - Сочи 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
29 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Юрий Карпов (Петрозаводск, Россия);
Торпедо МСочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Сочи, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Сочи3 : 1Торпедо М
22.11.2022 Fonbet Кубок России Группа D Торпедо М1 : 1 2 : 4Сочи
14.09.2022 Fonbet Кубок России Группа D Сочи1 : 3Торпедо М
17.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Торпедо М1 : 3Сочи
12.05.2014 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Сочи2 : 3Торпедо М
18.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Торпедо М2 : 0Сочи
08.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Сочи1 : 0Торпедо М
10.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Торпедо М1 : 0Сочи
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 2Торпедо М
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 1Торпедо М
16.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Торпедо М2 : 1
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Торпедо М2 : 2
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 0 : 1Торпедо М
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Сочи0 : 3
24.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 5Сочи
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 1Сочи
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 2Сочи
14.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Сочи0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Первой лиги: «Торпедо» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1123
2
Повышение
Урал1121
3
Стыковая зона
Торпедо М1121
4
Стыковая зона
Балтика1117
5 Чайка1117
6 Родина1117
7 Черноморец1117
8 Сочи1116
9 Сокол1115
10 Ротор1114
11 Енисей1113
12 Нефтехимик1113
13 СКА-Хабаровск1112
14 КАМАЗ1111
15 Шинник1111
16
Зона вылета
Алания1110
17
Зона вылета
Уфа119
18
Зона вылета
Тюмень115

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