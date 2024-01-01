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Нефтехимик - Родина 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
29 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Ярослав Хромей (Воронеж, Россия);
НефтехимикРодина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Родина, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Родина3 : 0Нефтехимик
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Нефтехимик1 : 4Родина
13.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Нефтехимик1 : 5Родина
23.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Родина0 : 2Нефтехимик
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 0 4 : 2Нефтехимик
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Нефтехимик0 : 0
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур 2 : 0Нефтехимик
08.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Нефтехимик0 : 1
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 0 : 0Нефтехимик
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 3Родина
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 2Родина
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур 2 : 0Родина
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Родина2 : 0
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 2 : 2Родина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1123
2
Повышение
Урал1121
3
Стыковая зона
Торпедо М1121
4
Стыковая зона
Балтика1117
5 Чайка1117
6 Родина1117
7 Черноморец1117
8 Сочи1116
9 Сокол1115
10 Ротор1114
11 Енисей1113
12 Нефтехимик1113
13 СКА-Хабаровск1112
14 КАМАЗ1111
15 Шинник1111
16
Зона вылета
Алания1110
17
Зона вылета
Уфа119
18
Зона вылета
Тюмень115

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