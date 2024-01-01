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ПЕК Зволле - Алмере Сити 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
29 Сентября 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
ПЕК Зволле
Алмере Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Алмере Сити, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Алмере Сити
Алмере
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
33 Нидерланды зщ Damian van der Haar
6 Нидерланды пз Anouar El Azzouzi
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
10 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
50 Болгария пз Филип Крастев
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
9 Нидерланды нп Дилан Венте
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
4 Испания зщ Рикардо Висус
15 Уэльс зщ Джеймс Лоуренс
14 Греция зщ Василиос Загаритис
19 Нидерланды пз Том Хайе
8 Бельгия пз Anas Tahiri
17 Норвегия нп Корнелиус Хансен
9 Франция нп Томас Робине
11 Франция нп Жуниор Кадиль
21 Бельгия нп Батист Гийом
Главные тренеры
Нидерланды Йонни Янсен
Нидерланды Хедвигес Мадуро
История личных встреч
17.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПЕК Зволле0 : 1Алмере Сити
02.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Алмере Сити1 : 2ПЕК Зволле
20.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур ПЕК Зволле1 : 2
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур ПЕК Зволле3 : 0
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 1 : 0ПЕК Зволле
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур ПЕК Зволле1 : 5
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Алмере Сити0 : 5
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 0 : 0Алмере Сити
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Алмере Сити1 : 1
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Алмере Сити1 : 7
16.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 3 : 0Алмере Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен721
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт513
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте611
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд610
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген69
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта69
8
Плей-офф Лиги конференций
Хераклес79
9 Виллем II78
10 Аякс47
11 НЕК Неймеген77
12 Гоу Эхед Иглс67
13 Херенвен77
14 Фортуна66
15 НАК Бреда66
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле64
17
Зона вылета
Алмере Сити62
18
Зона вылета
Валвейк60

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