ПЕК Зволле - Алмере Сити 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
29 Сентября 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Алмере Сити, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Алмере Сити
Алмере
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|50
|пз
|Филип Крастев
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|15
|зщ
|Джеймс Лоуренс
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|19
|пз
|Том Хайе
|8
|пз
|Anas Tahiri
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|9
|нп
|Томас Робине
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|21
|нп
|Батист Гийом
Главные тренеры
|Йонни Янсен
|Хедвигес Мадуро
История личных встреч
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 2
|20.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 5
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|0 : 5
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 7
|16.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|6
|11
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|6
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|6
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Хераклес
|7
|9
|9
|Виллем II
|7
|8
|10
|Аякс
|4
|7
|11
|НЕК Неймеген
|7
|7
|12
|Гоу Эхед Иглс
|6
|7
|13
|Херенвен
|7
|7
|14
|Фортуна
|6
|6
|15
|НАК Бреда
|6
|6
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|6
|0