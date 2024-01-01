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Твенте - НАК Бреда 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
29 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Твенте
НАК Бреда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - НАК Бреда, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
НАК Бреда
Бреда
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
28НидерландызщБарт ван Рой
2НидерландызщМес Хилгерс
38НидерландызщМакс Брюнс
34НидерландызщАнасс Салах-Эддин
8НидерландызщЮри Регер
18НидерландыпзМихел Влап
14НидерландыпзСем Стейн
9НидерландынпРикки ван Волфсвинкель
10НидерландынпСэм Ламмерс
7НидерландынпМитчелл ван Берген
99ПольшаврДаниэль Белица
25НидерландызщCherrion Valerius
5БельгиязщЯн ван ден Берг
4НидерландызщБой Кемпер
12АвстрияпзЛео Граймль
16АвстралияпзМаксимильен Балар
20НорвегияпзФредрик Йенсен
7Новая ЗеландияпзМэттью Гарбетт
39ЧехияпзДоминик Яношек
77СловакиянпЛео Сауэр
10ИсландиянпЭлиас Мар Омарссон
Главные тренеры
НидерландыДжозеф Остинг
История личных встреч
06.05.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турТвенте1 : 1НАК Бреда
12.12.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турНАК Бреда1 : 2Твенте
28.02.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турТвенте1 : 1НАК Бреда
24.08.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турНАК Бреда1 : 1Твенте
05.04.2014Нидерланды - Эредивизия31-й турНАК Бреда0 : 2Твенте
24.11.2013Нидерланды - Эредивизия14-й турТвенте5 : 2НАК Бреда
30.03.2013Нидерланды - Эредивизия28-й турТвенте1 : 1НАК Бреда
18.08.2012Нидерланды - Эредивизия2-й турНАК Бреда0 : 1Твенте
14.04.2012Нидерланды - Эредивизия30-й турТвенте2 : 2НАК Бреда
07.08.2011Нидерланды - Эредивизия1-й турНАК Бреда0 : 1Твенте
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 1Твенте
22.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур0 : 5Твенте
17.09.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турТвенте2 : 0
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турТвенте1 : 1
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур2 : 1Твенте
22.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур2 : 0НАК Бреда
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турНАК Бреда1 : 0
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур4 : 0НАК Бреда
24.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турНАК Бреда1 : 2
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турНАК Бреда2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен721
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт513
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте611
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд610
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген69
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта69
8
Плей-офф Лиги конференций
Хераклес79
9 Виллем II78
10 Аякс47
11 НЕК Неймеген77
12 Гоу Эхед Иглс67
13 Херенвен77
14 Фортуна66
15 НАК Бреда66
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле64
17
Зона вылета
Алмере Сити62
18
Зона вылета
Валвейк60

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