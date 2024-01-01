Твенте - НАК Бреда 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
29 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - НАК Бреда, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
НАК Бреда
Бреда
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|34
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|8
|зщ
|Юри Регер
|18
|пз
|Михел Влап
|14
|пз
|Сем Стейн
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|7
|нп
|Митчелл ван Берген
|99
|вр
|Даниэль Белица
|25
|зщ
|Cherrion Valerius
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|12
|пз
|Лео Граймль
|16
|пз
|Максимильен Балар
|20
|пз
|Фредрик Йенсен
|7
|пз
|Мэттью Гарбетт
|39
|пз
|Доминик Яношек
|77
|нп
|Лео Сауэр
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|06.05.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|12.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 2
|28.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|24.08.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|05.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|31-й тур
|0 : 2
|24.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|14-й тур
|5 : 2
|30.03.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|28-й тур
|1 : 1
|18.08.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|2-й тур
|0 : 1
|14.04.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|30-й тур
|2 : 2
|07.08.2011
|Нидерланды - Эредивизия
|1-й тур
|0 : 1
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|0 : 5
|17.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|6
|11
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|6
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|6
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Хераклес
|7
|9
|9
|Виллем II
|7
|8
|10
|Аякс
|4
|7
|11
|НЕК Неймеген
|7
|7
|12
|Гоу Эхед Иглс
|6
|7
|13
|Херенвен
|7
|7
|14
|Фортуна
|6
|6
|15
|НАК Бреда
|6
|6
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|6
|0