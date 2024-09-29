Валвейк - Аякс 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
29 Сентября 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Аякс, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валвейк
Валвейк
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|3
|зщ
|Дарио Ван ден Бёйс
|28
|зщ
|Арон Мэйерс
|24
|пз
|Годфрид Румерату
|30
|пз
|Daouda Weidmann
|7
|пз
|Денильо Клеонисе
|14
|пз
|Chris Lokesa
|10
|нп
|Рёвен Нимейер
|9
|нп
|Оскар Завада
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|20
|нп
|Бертран Траоре
|9
|нп
|Брайан Бробби
|11
|нп
|Мика Годтс
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|21.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|4 : 1
|06.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 3
|12.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 1
|22.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 4
|06.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 2
|21.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 5
|11.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 1
|20.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 0
|08.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|16.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 0
|30.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 2
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 1
|18.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|5 : 0
|29.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|22.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|6
|11
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|6
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|6
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Хераклес
|7
|9
|9
|Виллем II
|7
|8
|10
|Аякс
|4
|7
|11
|НЕК Неймеген
|7
|7
|12
|Гоу Эхед Иглс
|6
|7
|13
|Херенвен
|7
|7
|14
|Фортуна
|6
|6
|15
|НАК Бреда
|6
|6
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|6
|0