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Валвейк - Аякс 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
29 Сентября 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
Валвейк
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Аякс, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валвейк
Валвейк
Аякс
Амстердам
1НидерландыврЙерун Хаувен
4НидерландызщЛиам ван Гелдерен
17КюрасаозщРошон ван Эйма
3БельгиязщДарио Ван ден Бёйс
28НидерландызщАрон Мэйерс
24НидерландыпзГодфрид Румерату
30ФранцияпзDaouda Weidmann
7НидерландыпзДенильо Клеонисе
14БельгияпзChris Lokesa
10НидерландынпРёвен Нимейер
9ПольшанпОскар Завада
22НидерландыврРемко Пасвер
2НидерландызщДевайн Ренш
37ХорватиязщЙосип Шутало
15НидерландызщЮри Бас
4НидерландызщЙоррел Хато
28НидерландыпзКиян Фитц-Джим
6АнглияпзДжордан Хендерсон
8НидерландыпзКеннет Тейлор
20Буркина-ФасонпБертран Траоре
9НидерландынпБрайан Бробби
11БельгиянпМика Годтс
Главные тренеры
НидерландыХенк Фразер
ИталияФранческо Фариоли
История личных встреч
21.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турАякс4 : 1Валвейк
06.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турВалвейк2 : 3Аякс
12.02.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турАякс3 : 1Валвейк
22.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турВалвейк1 : 4Аякс
06.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турАякс3 : 2Валвейк
21.11.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турВалвейк0 : 5Аякс
11.04.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турВалвейк0 : 1Аякс
20.09.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турАякс3 : 0Валвейк
08.08.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиАякс6 : 1Валвейк
16.02.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турАякс3 : 0Валвейк
21.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й турВалвейк1 : 2
15.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й тур3 : 0Валвейк
30.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турВалвейк0 : 3
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур2 : 0Валвейк
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турВалвейк1 : 2
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турАякс4 : 0
21.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 1Аякс
18.09.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турАякс5 : 0
29.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчАякс3 : 0
22.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 4Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен721
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт513
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте611
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд610
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген69
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта69
8
Плей-офф Лиги конференций
Хераклес79
9 Виллем II78
10 Аякс47
11 НЕК Неймеген77
12 Гоу Эхед Иглс67
13 Херенвен77
14 Фортуна66
15 НАК Бреда66
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле64
17
Зона вылета
Алмере Сити62
18
Зона вылета
Валвейк60

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