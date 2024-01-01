Фамаликан - Насьонал 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
29 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Насьонал, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Насьонал
Фуншал
|1
|вр
|Иван Злобин
|2
|зщ
|Калегари
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|8
|пз
|Мирко Топич
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|20
|пз
|Gustavo Sa
|10
|пз
|Рошинья
|11
|нп
|Oscar Aranda
|37
|вр
|Лукас
|22
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|34
|зщ
|Leonardo Santos
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|88
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|70
|пз
|Арвин Аппиа
|72
|пз
|Tiago Reis
|19
|пз
|Мигель Баэса
|17
|нп
|Даниэл Пенья
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|16.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|3 : 0
|30.01.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|04.02.2018
|Португалия - Сегунда
|23-й тур
|3 : 2
|23.08.2017
|Португалия - Сегунда
|4-й тур
|3 : 0
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|19.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|20.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|21
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|6
|15
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|6
|13
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Витория Гимарайнш
|7
|13
|5
|Санта-Клара
|6
|12
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|11
|8
|Каза Пия
|7
|8
|9
|Морейренсе
|7
|8
|10
|Жил Висенте
|6
|7
|11
|АВС
|6
|7
|12
|Риу Аве
|6
|7
|13
|Арока
|6
|6
|14
|Эшторил
|7
|6
|15
|Боавишта
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|6
|0