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Фамаликан - Насьонал 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
29 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Фамаликан
Насьонал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Насьонал, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Насьонал
Фуншал
1РоссияврИван Злобин
2Бразилиязщ Калегари
4АлбаниязщЭнеа Михай
16НидерландызщЮстин де Хас
17ПортугалиязщРодригу Пиньейру
28ФранцияпзЗеду Юссуф
8СербияпзМирко Топич
7БразилияпзMarcos Vinicios Lopes Moura
20ПортугалияпзGustavo Sa
10Португалияпз Рошинья
11ИспаниянпOscar Aranda
37Бразилиявр Лукас
22БразилиязщGustavo García dos Santos
34БразилиязщLeonardo Santos
38БразилиязщJosé Vitor Lima Cardoso
5ПортугалиязщЖозе Гомеш
88БразилияпзMatheus dos Santos Dias
10ПортугалияпзЛуиш Эстевеш
70АнглияпзАрвин Аппиа
72БразилияпзTiago Reis
19ИспанияпзМигель Баэса
17БразилиянпДаниэл Пенья
Главные тренеры
ПортугалияАрманду Евангелишта
История личных встреч
16.05.2021Португалия - Примейра33-й турФамаликан3 : 0Насьонал
30.01.2021Португалия - Примейра16-й турНасьонал2 : 1Фамаликан
04.02.2018Португалия - Сегунда23-й турФамаликан3 : 2Насьонал
23.08.2017Португалия - Сегунда4-й турНасьонал3 : 0Фамаликан
21.09.2024Португалия — Примейра6-й тур0 : 0Фамаликан
14.09.2024Португалия — Примейра5-й турФамаликан1 : 1
01.09.2024Португалия — Примейра4-й тур2 : 1Фамаликан
24.08.2024Португалия — Примейра3-й турФамаликан1 : 0
19.08.2024Португалия — Примейра2-й тур0 : 3Фамаликан
20.09.2024Португалия — Примейра6-й турНасьонал0 : 3
15.09.2024Португалия — Примейра5-й тур1 : 0Насьонал
01.09.2024Португалия — Примейра4-й турНасьонал2 : 0
25.08.2024Португалия — Примейра3-й тур1 : 0Насьонал
17.08.2024Португалия — Примейра2-й турНасьонал1 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг721
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту615
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика613
4
Квалификация Лиги конференций
Витория Гимарайнш713
5 Санта-Клара612
6 Фамаликан611
7 Брага611
8 Каза Пия78
9 Морейренсе78
10 Жил Висенте67
11 АВС67
12 Риу Аве67
13 Арока66
14 Эшторил76
15 Боавишта65
16
Стыковая зона
Эштрела75
17
Зона вылета
Насьонал64
18
Зона вылета
Фаренсе60

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