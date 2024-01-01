Брага - Риу Аве 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
29 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Риу Аве, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|1
|вр
|Лима Матеус
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|25
|зщ
|Юри Рибейру
|6
|пз
|Витор Карвальо
|10
|пз
|Андре Орта
|21
|пз
|Рикарду Орта
|27
|нп
|Рафик Гюйтан
|7
|нп
|Брума
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|18
|вр
|Жонатан
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|2
|зщ
|Джонатан Панзо
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|76
|пз
|Martim Neto
|10
|пз
|Амин Удрири
|98
|пз
|Омар Ричардс
|19
|пз
|Кику Бондозу
|9
|нп
|Клэйтон
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
Главные тренеры
|Даниэл Соуза
|Карлуш Карвальял
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|09.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|05.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|11.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 3
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|22.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 0
|30.06.2020
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|4 : 3
|02.12.2019
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|03.03.2019
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 2
|06.10.2018
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|20.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|29.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 2
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|21
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|6
|15
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|6
|13
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Витория Гимарайнш
|7
|13
|5
|Санта-Клара
|6
|12
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|11
|8
|Каза Пия
|7
|8
|9
|Морейренсе
|7
|8
|10
|Жил Висенте
|6
|7
|11
|АВС
|6
|7
|12
|Риу Аве
|6
|7
|13
|Арока
|6
|6
|14
|Эшторил
|7
|6
|15
|Боавишта
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|6
|0