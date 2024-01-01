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Брага - Риу Аве 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
29 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Брага
Риу Аве

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Риу Аве, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1БразилияврЛима Матеус
13ПортугалиязщЖоау Феррейра
2ИспаниязщВиктор Гомес
4МализщСику Ньякате
25ПортугалиязщЮри Рибейру
6БразилияпзВитор Карвальо
10ПортугалияпзАндре Орта
21ПортугалияпзРикарду Орта
27ФранциянпРафик Гюйтан
7Португалиянп Брума
9ФранциянпАмин Эль-Уаззани
18Бразилиявр Жонатан
42ХорватиязщRenato Pantalon
33БразилиязщАдерлан Сантос
2АнглиязщДжонатан Панзо
17ГрецияпзМариус Врусаи
76ПортугалияпзMartim Neto
10МароккопзАмин Удрири
98АнглияпзОмар Ричардс
19ПортугалияпзКику Бондозу
9Бразилиянп Клэйтон
11ПортугалиянпТьягу Мораиш
Главные тренеры
ПортугалияДаниэл Соуза
ПортугалияКарлуш Карвальял
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
09.03.2024Португалия — Примейра25-й турРиу Аве0 : 0Брага
07.10.2023Португалия — Примейра8-й турБрага2 : 1Риу Аве
05.03.2023Португалия - Примейра23-й турБрага2 : 0Риу Аве
11.09.2022Португалия - Примейра6-й турРиу Аве2 : 3Брага
17.04.2021Португалия - Примейра27-й турРиу Аве0 : 0Брага
22.12.2020Португалия - Примейра10-й турБрага3 : 0Риу Аве
30.06.2020Португалия - Примейра29-й турРиу Аве4 : 3Брага
02.12.2019Португалия - Примейра12-й турБрага2 : 0Риу Аве
03.03.2019Португалия - Примейра24-й турРиу Аве1 : 2Брага
06.10.2018Португалия - Примейра7-й турБрага1 : 1Риу Аве
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турБрага2 : 1
20.09.2024Португалия — Примейра6-й тур0 : 3Брага
15.09.2024Португалия — Примейра5-й турБрага0 : 2
01.09.2024Португалия — Примейра4-й тур0 : 0Брага
29.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 2Брага
21.09.2024Португалия — Примейра6-й турРиу Аве2 : 2
14.09.2024Португалия — Примейра5-й тур1 : 0Риу Аве
01.09.2024Португалия — Примейра4-й турРиу Аве1 : 0
24.08.2024Португалия — Примейра3-й тур2 : 0Риу Аве
17.08.2024Португалия — Примейра2-й турРиу Аве1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг721
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту615
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика613
4
Квалификация Лиги конференций
Витория Гимарайнш713
5 Санта-Клара612
6 Фамаликан611
7 Брага611
8 Каза Пия78
9 Морейренсе78
10 Жил Висенте67
11 АВС67
12 Риу Аве67
13 Арока66
14 Эшторил76
15 Боавишта65
16
Стыковая зона
Эштрела75
17
Зона вылета
Насьонал64
18
Зона вылета
Фаренсе60

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