Антальяспор - Фенербахче 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция), вместимость: 33032
29 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антальяспор - Фенербахче, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Антальяспор
Анталия
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|03.02.2024
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|3 : 2
|30.05.2023
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|2 : 0
|03.01.2023
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|1 : 2
|15.01.2022
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|22.08.2021
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|2 : 0
|04.03.2021
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 1
|02.11.2020
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|1 : 2
|31.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|29.02.2020
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|2 : 2
|22.09.2024
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|0 : 0
|16.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|5 : 2
|25.08.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|3 : 2
|18.08.2024
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|4 : 2
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 3
|15.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2024
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|7
|19
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Самсунспор
|7
|15
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фенербахче
|6
|13
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|5
|13
|5
|Истанбул Башакшехир
|6
|13
|6
|Аланьяспор
|7
|9
|7
|Гёзтепе
|6
|9
|8
|Эюпспор
|6
|9
|9
|Коньяспор
|6
|8
|10
|Сивасспор
|7
|8
|11
|Антальяспор
|6
|8
|12
|Касымпаша
|7
|7
|13
|Бодрум
|6
|6
|14
|Трабзонспор
|5
|5
|15
|Газиантеп
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Ризеспор
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|6
|2
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|6
|1