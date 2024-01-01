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Антальяспор - Фенербахче 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция), вместимость: 33032
29 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 7-й тур
Антальяспор
Фенербахче

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антальяспор - Фенербахче, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Антальяспор
Анталия
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
03.02.2024 Турция - Суперлига 24-й тур Антальяспор0 : 2Фенербахче
17.09.2023 Турция - Суперлига 5-й тур Фенербахче3 : 2Антальяспор
30.05.2023 Турция - Суперлига 36-й тур Фенербахче2 : 0Антальяспор
03.01.2023 Турция - Суперлига 17-й тур Антальяспор1 : 2Фенербахче
15.01.2022 Турция - Суперлига 21-й тур Антальяспор1 : 1Фенербахче
22.08.2021 Турция - Суперлига 2-й тур Фенербахче2 : 0Антальяспор
04.03.2021 Турция - Суперлига 28-й тур Фенербахче1 : 1Антальяспор
02.11.2020 Турция - Суперлига 7-й тур Антальяспор1 : 2Фенербахче
31.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Фенербахче4 : 0Антальяспор
29.02.2020 Турция - Суперлига 24-й тур Антальяспор2 : 2Фенербахче
22.09.2024 Турция — Суперлига 6-й тур 0 : 0Антальяспор
16.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур Антальяспор2 : 1
01.09.2024 Турция — Суперлига 4-й тур 5 : 2Антальяспор
25.08.2024 Турция — Суперлига 3-й тур Антальяспор3 : 2
18.08.2024 Турция — Суперлига 2-й тур 4 : 2Антальяспор
26.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Фенербахче2 : 1
21.09.2024 Турция — Суперлига 6-й тур Фенербахче1 : 3
15.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур 0 : 2Фенербахче
30.08.2024 Турция — Суперлига 4-й тур Фенербахче3 : 0
25.08.2024 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 5Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай719
2
Квалификация Лиги чемпионов
Самсунспор715
3
Квалификация Лиги Европы
Фенербахче613
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ513
5 Истанбул Башакшехир613
6 Аланьяспор79
7 Гёзтепе69
8 Эюпспор69
9 Коньяспор68
10 Сивасспор78
11 Антальяспор68
12 Касымпаша77
13 Бодрум66
14 Трабзонспор55
15 Газиантеп54
16
Зона вылета
Ризеспор74
17
Зона вылета
Кайсериспор53
18
Зона вылета
Хатайспор62
19
Зона вылета
Адана Демирспор61

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