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Суонси Сити - Бристоль Сити 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
29 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Суонси Сити
Бристоль Сити

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Бристоль Сити, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Бристоль Сити
Бристоль
История личных встреч
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Бристоль Сити1 : 0Суонси Сити
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Суонси Сити1 : 2Бристоль Сити
19.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Суонси Сити2 : 0Бристоль Сити
17.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала. Переигровка Суонси Сити1 : 2 ДВБристоль Сити
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Бристоль Сити1 : 1Суонси Сити
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Бристоль Сити1 : 1Суонси Сити
13.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Суонси Сити3 : 1Бристоль Сити
20.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Бристоль Сити0 : 1Суонси Сити
27.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Суонси Сити1 : 3Бристоль Сити
24.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Бристоль Сити1 : 1Суонси Сити
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 1 : 2Суонси Сити
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Суонси Сити1 : 0
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 1 : 0Суонси Сити
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Суонси Сити0 : 1
25.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Суонси Сити1 : 1
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Бристоль Сити2 : 1
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 3 : 0Бристоль Сити
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 3 : 0Бристоль Сити
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Бристоль Сити1 : 1
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Бристоль Сити4 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион716
2
Повышение
Сандерленд715
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс715
4
Плей-офф
Бёрнли714
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед714
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед713
7 Уотфорд713
8 Мидлсбро711
9 Норвич Сити711
10 Суонси Сити610
11 Оксфорд Юнайтед710
12 Халл Сити79
13 Дерби Каунти79
14 Миллуолл78
15 Плимут Аргайл78
16 Бристоль Сити68
17 Куинз Парк Рейнджерс77
18 Шеффилд Уэнсдей77
19 Лутон Таун77
20 Сток Сити76
21 Ковентри Сити75
22
Зона вылета
Престон Норт Энд75
23
Зона вылета
Портсмут74
24
Зона вылета
Кардифф Сити71

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