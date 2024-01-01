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Нафтан - Торпедо-БелАЗ 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
29 Сентября 2024 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Нафтан
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Нафтан
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Нафтан0 : 1Торпедо-БелАЗ
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ5 : 0Нафтан
04.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Нафтан1 : 4Торпедо-БелАЗ
11.09.2017 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Нафтан
07.05.2017 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Нафтан0 : 1Торпедо-БелАЗ
14.08.2016 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Нафтан1 : 3Торпедо-БелАЗ
16.04.2016 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Нафтан
08.11.2015 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 3Нафтан
06.07.2015 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Нафтан0 : 2Торпедо-БелАЗ
25.09.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Нафтан0 : 0
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 2 : 1Нафтан
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Нафтан3 : 6
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Нафтан0 : 2
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 0Нафтан
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 4Торпедо-БелАЗ
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 2Торпедо-БелАЗ
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 4
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2047
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2247
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2143
4 Динамо-Брест2341
5 Витебск2335
6 Гомель2334
7 Арсенал2333
8 Слуцк2332
9 Славия-Мозырь2229
10 БАТЭ2328
11 Ислочь2328
12 Сморгонь2220
13 Минск2219
14 Нафтан2117
15
Зона вылета
Днепр М2212
16
Зона вылета
Шахтёр С231

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