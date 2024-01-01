Нафтан - Торпедо-БелАЗ 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
29 Сентября 2024 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|12.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|5 : 0
|04.08.2019
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 4
|11.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|07.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 1
|14.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 3
|16.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|08.11.2015
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 3
|06.07.2015
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|25.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 6
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|20.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 4
|25.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 4
|11.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|20
|47
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|22
|47
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|21
|43
|4
|Динамо-Брест
|23
|41
|5
|Витебск
|23
|35
|6
|Гомель
|23
|34
|7
|Арсенал
|23
|33
|8
|Слуцк
|23
|32
|9
|Славия-Мозырь
|22
|29
|10
|БАТЭ
|23
|28
|11
|Ислочь
|23
|28
|12
|Сморгонь
|22
|20
|13
|Минск
|22
|19
|14
|Нафтан
|21
|17
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|22
|12
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|23
|1