Кёльн - Карлсруэ 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
29 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Карлсруэ, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|14.02.2009
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|29.08.2008
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 3 ДВ
|22.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|13.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|23.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|7
|17
| 2
Повышение
|Магдебург
|7
|15
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|6
|14
|4
|Падерборн 07
|7
|13
|5
|Гамбург
|7
|12
|6
|Ганновер-96
|6
|10
|7
|Герта
|6
|10
|8
|Гройтер Фюрт
|7
|9
|9
|Кайзерслаутерн
|7
|9
|10
|Кёльн
|6
|8
|11
|Ульм 1846
|7
|7
|12
|Шальке-04
|7
|7
|13
|Нюрнберг
|6
|7
|14
|Эльверсберг
|6
|6
|15
|Пройссен Мюнстер
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Дармштадт 98
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Ян
|7
|4