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Кёльн - Карлсруэ 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
29 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Кёльн
Карлсруэ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Карлсруэ, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
14.02.2009 Германия - Бундеслига 20-й тур Кёльн0 : 0Карлсруэ
29.08.2008 Германия - Бундеслига 3-й тур Карлсруэ0 : 2Кёльн
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 2Кёльн
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Кёльн1 : 2
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 3Кёльн
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Кёльн5 : 0
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 3 ДВКёльн
22.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 2Карлсруэ
13.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Карлсруэ2 : 0
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 2Карлсруэ
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Карлсруэ3 : 2
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 5Карлсруэ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна717
2
Повышение
Магдебург715
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ614
4 Падерборн 07713
5 Гамбург712
6 Ганновер-96610
7 Герта610
8 Гройтер Фюрт79
9 Кайзерслаутерн79
10 Кёльн68
11 Ульм 184677
12 Шальке-0477
13 Нюрнберг67
14 Эльверсберг66
15 Пройссен Мюнстер75
16
Стыковая зона
Дармштадт 9875
17
Зона вылета
Айнтрахт Б74
18
Зона вылета
Ян74

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