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Ред Булл Зальцбург - Брест 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
01 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ред Булл Зальцбург
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Брест, которое состоится 01 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Брест
Брест, Франция
1ГерманияврЯнис Бласвих
39ГерманиязщЛеандро Моргалла
70Босния и ГерцеговиназщАмар Дедич
91ПольшазщКамиль Пёнтковски
4ГерманиязщХендри Бланк
7АргентинапзНиколас Капальдо
8ИспанияпзСтефан Байчетич
10АнглияпзБобби Кларк
49МалипзМусса Кунфоло Йео
45МалинпНене Доржеле
30ИзраильнпОскар Глоч
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
44ФранциязщСумайла Кулибали
23ФранциязщЖордан Амави
8ФранцияпзЮго Маньетти
6ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
45ФранцияпзМахди Камара
10ФранциянпРомен дель Кастильо
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
17СенегалнпАбдалла Сима
Главные тренеры
НидерландыПепейн Лейндерс
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
28.09.2024Австрия — Бундеслига8-й турРед Булл Зальцбург2 : 0
22.09.2024Австрия — Бундеслига7-й тур0 : 0Ред Булл Зальцбург
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур3 : 0Ред Булл Зальцбург
01.09.2024Австрия — Бундеслига5-й тур3 : 2Ред Булл Зальцбург
27.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчРед Булл Зальцбург1 : 1
27.09.2024Франция — Лига 16-й тур3 : 0Брест
22.09.2024Франция — Лига 15-й турБрест2 : 0
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турБрест2 : 1
14.09.2024Франция — Лига 14-й тур3 : 1Брест
31.08.2024Франция — Лига 13-й турБрест4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Селтик13
3
1/8 финала
Байер13
4
1/8 финала
Спарта П13
5
1/8 финала
Боруссия Д13
6
1/8 финала
Астон Вилла13
7
1/8 финала
Реал Мадрид13
8
1/8 финала
Ливерпуль13
9
Плей-офф
Ювентус13
10
Плей-офф
Спортинг13
11
Плей-офф
Брест13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Црвена Звезда10
23
Плей-офф
Барселона10
24
Плей-офф
Штурм10
25 РБ Лейпциг10
26 Жирона10
27 Милан10
28 ПСВ Эйндховен10
29 Штутгарт10
30 Лилль10
31 Ред Булл Зальцбург10
32 Янг Бойз10
33 Брюгге10
34 Слован Бр10
35 Фейеноорд10
36 Динамо З10

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