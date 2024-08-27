Ред Булл Зальцбург - Брест 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
01 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Брест, которое состоится 01 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Брест
Брест, Франция
|1
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Леандро Моргалла
|70
|зщ
|Амар Дедич
|91
|зщ
|Камиль Пёнтковски
|4
|зщ
|Хендри Бланк
|7
|пз
|Николас Капальдо
|8
|пз
|Стефан Байчетич
|10
|пз
|Бобби Кларк
|49
|пз
|Мусса Кунфоло Йео
|45
|нп
|Нене Доржеле
|30
|нп
|Оскар Глоч
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|23
|зщ
|Жордан Амави
|8
|пз
|Юго Маньетти
|6
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|45
|пз
|Махди Камара
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|17
|нп
|Абдалла Сима
Главные тренеры
|Пепейн Лейндерс
|Эрик Руа
История личных встреч
|28.09.2024
|Австрия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|22.09.2024
|Австрия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 0
|01.09.2024
|Австрия — Бундеслига
|5-й тур
|3 : 2
|27.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Селтик
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Байер
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спарта П
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Ювентус
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Брест
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Бенфика
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Монако
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|3
| 15
Плей-офф
|ПСЖ
|1
|3
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Интер М
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Арсенал
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Барселона
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Штурм
|1
|0
|25
|РБ Лейпциг
|1
|0
|26
|Жирона
|1
|0
|27
|Милан
|1
|0
|28
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|29
|Штутгарт
|1
|0
|30
|Лилль
|1
|0
|31
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|32
|Янг Бойз
|1
|0
|33
|Брюгге
|1
|0
|34
|Слован Бр
|1
|0
|35
|Фейеноорд
|1
|0
|36
|Динамо З
|1
|0