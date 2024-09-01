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ПСВ Эйндховен - Спортинг 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
01 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
ПСВ Эйндховен
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Спортинг, которое состоится 01 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1АргентинаврВальтер Бенитес
17БразилиязщМауро Жуниор
2НидерландызщРик Карсдорп
6НидерландызщРайан Фламинго
18ФранциязщОливье Боскальи
20НидерландыпзГус Тиль
22НидерландыпзЙерди Схаутен
23НидерландыпзЙоей Верман
11БельгиянпЖоан Бакайоко
9НидерландынпЛюк де Йонг
7СШАнпМалик Тилльман
1УругвайврФранко Израэль
6БельгиязщЗено Дебаст
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
57ПортугалияпзДжовани Кенда
42ДанияпзМортен Юльманн
5ЯпонияпзХидемаса Морита
21МозамбикпзДжени Катамо
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
ПортугалияРубен Аморим
История личных встреч
28.11.2019Лига ЕвропыГруппа D. 5-й турСпортинг4 : 0ПСВ Эйндховен
19.09.2019Лига ЕвропыГруппа D. 1-й турПСВ Эйндховен3 : 2Спортинг
28.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й тур0 : 2ПСВ Эйндховен
22.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 3ПСВ Эйндховен
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур3 : 1ПСВ Эйндховен
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турПСВ Эйндховен2 : 0
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турПСВ Эйндховен3 : 0
27.09.2024Португалия — Примейра7-й тур0 : 3Спортинг
22.09.2024Португалия — Примейра6-й турСпортинг3 : 0
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турСпортинг2 : 0
13.09.2024Португалия — Примейра5-й тур0 : 3Спортинг
31.08.2024Португалия — Примейра4-й турСпортинг2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Селтик13
3
1/8 финала
Байер13
4
1/8 финала
Спарта П13
5
1/8 финала
Боруссия Д13
6
1/8 финала
Астон Вилла13
7
1/8 финала
Реал Мадрид13
8
1/8 финала
Ливерпуль13
9
Плей-офф
Ювентус13
10
Плей-офф
Спортинг13
11
Плей-офф
Брест13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Црвена Звезда10
23
Плей-офф
Барселона10
24
Плей-офф
Штурм10
25 РБ Лейпциг10
26 Жирона10
27 Милан10
28 ПСВ Эйндховен10
29 Штутгарт10
30 Лилль10
31 Ред Булл Зальцбург10
32 Янг Бойз10
33 Брюгге10
34 Слован Бр10
35 Фейеноорд10
36 Динамо З10

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