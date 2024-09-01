ПСВ Эйндховен - Спортинг 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
01 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Спортинг, которое состоится 01 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Спортинг
Лиссабон, Португалия
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|20
|пз
|Гус Тиль
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|7
|нп
|Малик Тилльман
|1
|вр
|Франко Израэль
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|57
|пз
|Джовани Кенда
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|21
|пз
|Джени Катамо
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Петер Бош
|Рубен Аморим
История личных встреч
|28.11.2019
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|4 : 0
|19.09.2019
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|3 : 2
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 3
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|27.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 3
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 3
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Селтик
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Байер
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спарта П
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Ювентус
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Брест
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Бенфика
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Монако
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|3
| 15
Плей-офф
|ПСЖ
|1
|3
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Интер М
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Арсенал
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Барселона
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Штурм
|1
|0
|25
|РБ Лейпциг
|1
|0
|26
|Жирона
|1
|0
|27
|Милан
|1
|0
|28
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|29
|Штутгарт
|1
|0
|30
|Лилль
|1
|0
|31
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|32
|Янг Бойз
|1
|0
|33
|Брюгге
|1
|0
|34
|Слован Бр
|1
|0
|35
|Фейеноорд
|1
|0
|36
|Динамо З
|1
|0