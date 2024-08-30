01:11 ()
Свернуть список

Интер М - Црвена Звезда 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
01 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Интер М
Црвена Звезда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Црвена Звезда, которое состоится 01 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1ШвейцарияврЯн Зоммер
28ФранциязщБенжамен Павар
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландызщДензел Думфрис
16ИталияпзДавиде Фраттези
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
7ПольшапзПётр Зелиньски
32ИталияпзФедерико Димарко
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
99ИраннпМехди Тареми
18ИзраильврОмри Глазер
66Южная КореязщСёл Юн Ву
24Буркина-ФасозщНассер Джига
5СербиязщУрош Спаич
23СербиязщМилан Родич
6Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
21СловенияпзТими Элшник
15ДР КонгопзСилас Катомпа Мвумпа
4ЧерногорияпзМирко Иванич
27Анголапз Милсон
9СенегалнпШериф Ндиайе
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
СербияВладан Милоевич
История личных встреч
28.09.2024Италия — Серия А6-й тур2 : 3Интер М
22.09.2024Италия — Серия А5-й турИнтер М1 : 2
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 0Интер М
15.09.2024Италия — Серия А4-й тур1 : 1Интер М
30.08.2024Италия — Серия А3-й турИнтер М4 : 0
27.09.2024Сербия — Суперлига10-й турЦрвена Звезда2 : 1
23.09.2024Сербия — Суперлига9-й тур0 : 4Црвена Звезда
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турЦрвена Звезда1 : 2
14.09.2024Сербия — Суперлига8-й турЦрвена Звезда2 : 0
01.09.2024Сербия — Суперлига7-й тур0 : 1Црвена Звезда
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Црвена Звезда». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Селтик13
3
1/8 финала
Байер13
4
1/8 финала
Спарта П13
5
1/8 финала
Боруссия Д13
6
1/8 финала
Астон Вилла13
7
1/8 финала
Реал Мадрид13
8
1/8 финала
Ливерпуль13
9
Плей-офф
Ювентус13
10
Плей-офф
Спортинг13
11
Плей-офф
Брест13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Црвена Звезда10
23
Плей-офф
Барселона10
24
Плей-офф
Штурм10
25 РБ Лейпциг10
26 Жирона10
27 Милан10
28 ПСВ Эйндховен10
29 Штутгарт10
30 Лилль10
31 Ред Булл Зальцбург10
32 Янг Бойз10
33 Брюгге10
34 Слован Бр10
35 Фейеноорд10
36 Динамо З10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close