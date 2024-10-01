Рубин - Факел 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2024 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Факел, которое состоится 01 Октября 2024 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
|27.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 1
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|0 : 2
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|25.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|20.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 4
|27.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 1
|21.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 1
|17.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|27.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 1
|21.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 1
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Рубин» — «Факел». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|4
|9
|2
|Динамо М
|4
|8
|3
|Динамо Мх
|4
|7
|4
|Крылья Советов
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|4
|12
|2
|Ростов
|4
|9
|3
|Химки
|4
|3
|4
|Оренбург
|4
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|4
|9
|2
|ЦСКА
|4
|8
|3
|Ахмат
|4
|6
|4
|Пари Нижний Новгород
|4
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|10
|2
|Акрон
|4
|8
|3
|Рубин
|4
|6
|4
|Факел
|4
|0