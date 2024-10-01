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Рубин - Факел 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2024 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 5-й тур
РубинФакел

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Факел, которое состоится 01 Октября 2024 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
27.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Факел0 : 0Рубин
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Факел1 : 1Рубин
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Факел0 : 2Рубин
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Рубин1 : 0Факел
25.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Факел0 : 1Рубин
20.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Рубин4 : 4Факел
27.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Факел0 : 0Рубин
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин3 : 1
21.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Рубин1 : 1
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Факел1 : 1Рубин
17.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур 2 : 0Рубин
27.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Факел0 : 0Рубин
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 0 : 1Факел
21.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 3 : 1Факел
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Факел1 : 1Рубин
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур 2 : 0Факел
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Рубин» — «Факел». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М49
2 Динамо М48
3 Динамо Мх47
4 Крылья Советов40
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М412
2 Ростов49
3 Химки43
4 Оренбург40
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар49
2 ЦСКА48
3 Ахмат46
4 Пари Нижний Новгород41
Группа D
КомандаИО
1 Зенит410
2 Акрон48
3 Рубин46
4 Факел40

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